〈美國會分裂〉民主黨掌眾院 大麻股會是最大贏家？

密西根州選民批准了大麻的娛樂用途、密蘇里州和猶他州民眾認可其醫療用途，而長期以來反大麻的德州眾議員 Pete Sessions 落選。

期中選舉結果對大麻是大利多，民主黨取得眾議院控制權，提高有利大麻公司賺錢的立法前景，例如紐約和伊利諾州接下來就要立法允許大麻娛樂性銷售，科羅拉多州的民主黨新州長允諾支持上市公司持有大麻銷售許可證的法案。

在選舉結果出爐前，投資者已經樂觀看待大麻股，Canopy Growth (CGC-US) 和 Tilray (TLRY-US) 本週頭兩日交易漲幅就約達 15%，即便這些公司一直努力避免在美國發展事業，省得違反聯邦法。週三 Canopy 漲逾 8%，而 Tilray 飆漲 30% 以上。

週二選舉結果讓大麻合法化成為全美政商最廣泛的社會變遷，這樣的背景肯定會讓各州大麻帝國競賽更加劇烈。

由於美國聯邦法仍視大麻為非法藥物，所以多倫多大型交易所、紐約證交所和 Nasdaq 交易所均不讓大麻公司掛牌交易，所以企業有兩類做法，一種是像 Canopy 和 Aurora Cannabis (ACB-US) 在美國上市但不在美國開展業務，另一種是美商但在加拿大證交所 (CSE) 上市。

週二選舉結束後，大麻零售點將新增更多州，美政府對大麻設下的聯邦障礙也會減少。

許多大麻商認為，國會可能通過農業法案，並推行其他措施讓美國銀行可以處理大麻收益。這些改變可望讓加拿大大麻巨頭 Canopy 和 Tilray 等跨越邊界來收購美國新創公司。

一年來加拿大大麻股是市場最熱的泡沫之一，現在在加拿大上市的美商大麻股將開始成為市場焦點。

然而，《MarketWatch》分析師 NIGAM ARORA 警告，有一些投資者可以靠大麻賺進數百萬，但恐怕有更多投資者會因為高波動性、倒貨騙局和錯誤分析等而虧損慘重。

他以 Canopy Growth 為例，這是大麻股中的藍籌股，走勢較其他大麻股穩定，然而就算是 Canopy Growth 走勢仍相當極端。

《The Arora Report》圖表顯示，上一波走勢頂部出現賣出訊號，接著股價跌了 34%，但在出現買進訊號後，該股價漲幅多達 105%。

圖表顯示《The Arora Report》有部分賣出訊號，在目前的波動中，股價跌幅多達 46%。

在大拋售潮期間，該股價跌入《The Arora Report》的買進領域，但之後在期中選舉獲勝的預期下，又大幅度上漲。

大麻股一個優勢是他們和道指、S&P500 指數和 Nasdaq 指數的關聯性不大，有多元化投資的特點。

ARORA 指出，以歷史觀點來看，加拿大投票讓大麻合法化的時候，大麻股卻下跌；加拿大大麻立法通過時，大麻股也走跌。在期中選舉獲勝後，大麻股湧進積極買盤，但也有一股暗流趁此時獲利了結，投資者宜密切關注《The Arora Report》經常公布的動能股資金流向和聰明資金流向。