選後川普演說釋出兩黨合作訊號 道瓊跳漲逾490點

美國期中選舉結果符合市場預期之後，股市不確定性撥雲見日，週三 (7 日) 美股開盤後即大幅上揚，隨著盤中川普釋出兩黨合作訊號，道瓊應聲跳逾 490 點。

美國總統川普會後發表演說表示表示，他願意與民主黨合作，維持經濟持續增長的政策舉措，此消息傳出，道瓊指數應聲大漲至盤中高點。

週三道瓊股價走勢圖。(圖：Investing)

週三美股盤中，道瓊指數上漲 490 點，其中聯合健康保險 (UNH-US) 和微軟 (MSFT-US) 領漲；S&P 500 指數上漲 1.8%，主因是受到醫療保健、科技和非必需消費品板塊均上漲逾 2.5%；那斯達克指數上漲 2.3%。

在美國期中選舉過後，川普召開新聞發布會表示：「希望我們明年能夠共同努力，繼續為美國人民服務，包括經濟成長、基礎建設、貿易、降低醫療成本等。民主黨向我們提出基礎建設計畫、醫療保健計畫，他們正在尋求的任何計畫，我們 (兩黨) 將對此進行談判溝通。」

期中選舉結果導致國會分裂，摩根大通量化部門主管 Marko Kolanovic 在一份報告中提到：「市場共識相信分裂的國會是美國和全球股市的最佳結果，由於川普不能指望國會或聯準會進行更多寬鬆政策，川普將會需要盡其所能地維持經濟穩定發展，如放棄破壞性的貿易戰並將其變成一項成功的交易。」

高盛指出，S&P 500 指數從選前一天到選後的平均漲幅為 0.7%，也創下 S&P 500 指數自 1982 年以來最大的選後增幅。

投資者企望川普的商業友好政策繼續，而一些人對「國會將對川普更具破壞性的市場行為進行更大規模的審查」表示樂觀。

從歷史上看，美國期中選舉過後，美股會迎來強勁的上漲。在共和黨掌控國會之下，S&P 500 指數的平均年漲幅為 12%；在民主黨掌控國會之下，漲幅僅 9%；分裂國會的情況下，漲幅約 7%。