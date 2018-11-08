Versace和Jimmy Choo助陣 無法挽回Kors財報

著名服飾品牌 Michael Kors (KORS-US) 因未能達到華爾街對季度收入的預期，股票下挫 14.62% 至 49.05 美元，受到歐洲品牌形象不夠給力，商店銷售額下降。

Kors 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

Kors 在其歐洲商店裡減少了標誌性手提包的庫存，此舉旨在創造稀有性以推動降價的減少。然而，截至 9 月份的季度，Kors 在法國、德國、和歐洲其他地區的門市收入下降了近 10%，導致整體零售營收為 6.439 億美元，低於分析師的估計約 1700 萬美元。

在庫存方面 Kors 遇到了問題。執行長 John Idol 表示，庫存量的減少，約 11%，似乎在需求強勁的季節裡「有所太過強烈」。Idol 在與分析師的電話會議上表示，需要進入更好的庫存狀態。

GlobalData Retail 執行總監 Neil Saunders 提道，Kors 的產品線並非如 Coach 母公司 Tapestry (TPR-US) 的「精緻」，使 Kors 的手提包可以在低價零售商，如 TJ Maxx (TJM-US) 和 Marshalls 購買，沉沒在「大海般的商品裡」。

Bernstein 分析師 Jamie Merriman 引用社交媒體和谷歌趨勢數據稱，歐洲消費者對 Michael Kors 的品牌興趣仍然缺乏，「仍然看到來自品牌過度曝光的壓力，但沒有看到消費者利興趣的反彈」。

為了瞄準較富裕的歐洲客，Kors 試圖通過收購規模較小，但已穩定的品牌來打入市場，尤其是對母品牌的熱情開始降溫。在 9 月宣布的一項交易中，Kors 就花費超過 20 億美元收購義大利奢侈品牌 Versace。

去年 Kors 收購的英國奢侈鞋品牌 Jimmy Choo 的收入高於預期，因鞋類商品需求強勁。Jimmy Choo 是 20 世紀 90 年代戴安娜王妃和「慾望都市」的流行品牌。

Kors 最新一季度財報顯示：