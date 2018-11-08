〈美國會分裂〉高盛觀點：國會僵局對美國經濟和政策的影響

週三 (7 日) 美國期中選舉結果出爐，民主黨拿下眾議院，共和黨控制參議院！分裂的國會陷入權力僵局，高盛就國會僵局對美國經濟與政策的影響提出分析，列舉稅收、財政支出、基礎建設計劃、醫療保健、貿易政策、監管議題等面向的預測。

稅收沒有重大變化：高盛預計分裂的國會之下，不會出現重大的稅收法。民主黨可能會試圖通過一項 2017 年提出的低收入家庭減稅政策，同時改變州與地方稅收減免的限制和改變企業減稅的建議。

然而，若對 2017 年稅制改革法進行實質性修改的提案，即使有機會投票，民主黨也很難在參議院獲得所需的 60 票。高盛預測未來幾年不會出現實質性稅收變化。

財政支出可能相差無幾：在分裂的國會中，高盛預測國會將批准 2020 和 2011 財年國防和非國防支出的酌量上限，與國會先前批准的 2019 年支出上限大致持平。

雖然川普先前呼籲削減 5% 的可自由支配開支，將節省約 650 億美元 (佔 GDP 的 0.3%)，預計眾議院民主黨人會堅持目前的支出水平。無論國會做出什麼決定，都不太可能影響到 2019 財年支出趨勢，因為該年的支出上限已在今年稍早達成一致。

基礎建設計劃似乎不太可能：分裂的國會不太可能執行重要的基礎建設計劃，高盛認為，雖然川普總統和民主黨都支持基礎建設項目，但細節差異很大，更重要的一點是，民主黨可能沒有意願在 2020 年總統大選之前與白宮達成協議。

醫療保健將成為主要問題：在民意調查中，醫療保健被列為更多選民的重要問題，其中 42% 將其列為首要問題。民主黨掌管的眾議院可能會通過藥物定價法，但可能會受到參議院阻饒。也就是說，由於川普總統也公開支持藥品價格變動，參議院的共和黨可能會面臨壓力，要求就此問題達成妥協。

貿易政策不會受到直接影響：民主黨拿下的眾議院可能對美國、墨西哥、加拿大協議 (USMCA） 帶來風險，但高盛預計該協議最終將獲批准。預計期中選舉結果不會改變美國政府對美中貿易政策的指導，但 2019 年的增加額外關稅可能性更高。

對監管議程影響不大：眾議院對監管議程幾乎沒有直接影響，首先參議院可能會阻止眾議院通過立法，再者，川普政府大多數的監管變化都在現有權力下進行，無需國會批准。儘管如此，一些受監管行業 (醫療保健、金融服務) 的監管審查可能會通過眾議院增加。

財政期限變得更有風險：2011 年和 2013 年兩次最動蕩的國家債務及債務上限辯論都發生在分裂的國會，但未來是否會發生這種情況將取決於政治環境。債務上限將於 2019 年 3 月 1 日恢復，我們預計國會將需要在明年 8 月前提高債務上限。