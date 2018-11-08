〈財報〉Square Q4財測遜預期 股價聞聲跌

美國數位支付公司 Square(SQ-US) 在週三 (7 日) 公佈第三季財報，營收和獲利皆超出分析師預期，再加上第四季前景預測略低於預期，盤後股價聞聲下跌。

SQ 股價江波圖 圖片來源：Google

截至 9 月 30 日的第三季:

營收：4.31 億美元，高於分析師預測的 4.139 億美元，也高於去年同期的 2.57 億美元，年增率達 68%。

獲利：每股 13 美分，高於分析師預期的 11 美分，也高於去年同期的 7 美分。

淨利：2000 萬美元，相較去年同期的淨虧損 1600 萬美元大幅上漲。

Square 的財務長 Sarah Friar 表示，盈利能力的的主要驅動來自對 EventBrite 的投資，該公司於 10 月份上市。

展望第四季，Square 預測營收為 4.46 億美元至 4.51 美元，大致與分析師預期相符，但獲利預估低於市場預期，預計獲利在每股 12 至 13 美分之間，低於分析師 15 美分的預期。

股價在週三盤後交易中，應聲下跌超過 3.5% 至 79.80 美元。

訂閱和服務類別的營收尤為強勁，在第三季成長 155% 至 1.66 億美元。該公司表示，Square 的點對點 Visa 金融卡 Caviar、Square Capital 和 Cash Card 是第三季度營收成長的關鍵因素。

「顯然從第三季開始，我們的業務勢頭強勁，」Friar 在財報電話會議上表示。「這是一個強大的宏觀環境的症狀，也是價值主張的表現。」

10 月份時，Square 宣布 Friar 將辭職並接任新創公司 Nextdoor 的執行長。消息宣布後，Square 的股價在當時下跌 8%。Square 執行長 Jack Dorsey 表示，Square 還沒有聘請新的財務長，但正在迫切尋找中。

Square 通過 Square Capital 為更廣大的小型業提供企業貸款，在 2018 年第三季，Square Capital 促成 62,000 多筆商業貸款，年增率達 34%。