美股盤後 – 川普願與民主黨合作 道瓊與標普創1982年以來選後最佳漲幅 

週三 (7 日) 美國中期選舉結果出爐，民主黨拿下眾議院，共和黨控制參議院！分裂的國會陷入權力僵局，但盤中川普發表演說平緩此疑慮，釋出兩黨將合作以維持經濟成長，四大指數應聲飆高大漲。



週三 (7 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 545.29 點，或 2.13%，收 26,180.3 點。

那斯達克指數上漲 194.79 點，或 2.64%，收 7,570.75 點。

S&P 500 指數上漲 58.36 點，或 2.12%，收 2,813.81 點。

費城半導體指數上漲 14.84 點，或 1.19%，收 1257.47 點。

從歷史上看，美國期中選舉過後，美股會迎來強勁的上漲，選後首日 (週三) 政治不確定因素解除，市場信心大增，道瓊與標普創 1982 年以來選後最佳漲幅，醫療保健股與科技股領漲。

科技股大漲，亞馬遜 (AMZN-US) 飆高 6.86%；Netflix (NFLX-US) 上漲 5.26%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 3.03 %；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 3.62%；臉書 (FB-US) 上漲 1.06%。

Netflix (NFLX-US) 上漲 5.26%。(圖：AFP)

Netflix 週三宣布計劃在歐洲製作更多 (非英語) 節目，為國際訂閱戶提供更多節目內容。

半導體類股；AMD (AMD-US) 上漲 5.61%；美光 (MU-US) 上漲 2.84%；Nvidia (NVDA-US) 上漲 1.29%；Intel (INTC-US) 上漲 3.11%。

醫療保健股上揚，聯合健康保險 (UNH-US) 大漲 4.21%；能源類股亦上漲，阿納達科石油 (APC-US) 和 SRC Energy (SRCI-US) 分別飆高 5.7%，13.88%。

中概股 (BAT) 方面，阿里巴巴 ADR (BABA-US) 大漲 3.48%；騰訊 ADR (TCEHY-US) 大漲 3.34%；百度 ADR (BIDU-US) 上漲 1.54%；。

台股 ADR 主要指標股台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.16%；友達 ADR (AUO-US) 上漲 1.80%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.28%。

銀行股上揚，摩根大通 (JPM-US) 股價上漲 1.69%；花旗 (C-US) 上漲 2.37%；美國銀行 (BAC-US) 上漲 0.78 %。

華爾街分析

市場顯然早已預料這次的期中選舉結果，而分裂的國會將陷入權力僵局，放慢美國經濟和稅收政策變革的步調，讓川普簽署減稅政策的機會減少，但也降低了可能推高利率的重大財政舉措的可能性。

許多人表示分裂國會是市場的最佳結果，摩根大通提到：「我們仍然認為市場將在年底前走高，投資者可能不得不參與其中。」

分析師 Marko Kolanovic 表示：「川普不能指望國會或聯準會進行更多的寬鬆政策，他將需要盡其所能保持經濟的穩定發展，將貿易戰轉變成一項成功的交易。」

選後市場將回歸基本面，更多地關注企業獲利、升息和貿易戰方面的議題。週三聯準會開始了為期兩天的會議，預計週四不會宣告重大利率變動。