佳世達前3季EPS 1.52元 斥逾5億元跨足航海顯示與光學鏡頭

佳世達 (2352-TW) 策略投資佈局再擴大，董事會今 (7) 日通過眾福科技與江蘇宇迪光學投資案，拓展航海顯示器與光學鏡頭領域的商機；佳世達也公布第 3 季財報，稅後純益 11.95 億元，季增 48.82%，年減 6.57%，每股稅後純益 0.61 元；前 3 季稅後純益 29.95 億元，年減 22.71%，每股稅後純益 1.52 元。

佳世達今日通過合作案，集團將將投資眾福科技 3.08 億元，取得 33.1% 股權，並取得過半董事席次，合作案預計 11 月完成，另外也將透過子公司蘇州佳世達電子，投資江蘇宇迪光學約人民幣 4000 萬元 (約合新台幣 1.78 億元)，取得 11% 股權，同樣預計 11 月完成。

佳世達董事長陳其宏表示，策略投資與併購是近年最重要成長策略之一，眾福科技是國內最大航海光電模組公司，雙方可合力拓展航海顯示器整機市場商機；宇迪光學則是光學鏡頭供應商，是未來人工智慧物聯網時代最重要的眼睛，也是聯合艦隊布局關鍵零組件的第一步。

佳世達從 2010 年起，在醫療事業陸續投資明基三豐醫材、怡安醫療器材、杏合、虹韻、凱圖國際，在解決方案則投資維田、拍檔、友通、明泰，此次投資眾福科技，為已達到全球第二顯示器的代工事業增添新成長動能，投資宇迪光學則為聯合艦隊成員開拓共同的關鍵零組件來源。目前策略投資案已超過 10 家。

除現有事業持續成長外，佳世達新事業的醫療事業與解決方案合計營收比重也持續增長，前 3 季已較去年同期的 10% 提升至 14%。

佳世達今日董事會也通過第 3 季財報，第 3 季合併營收 396.73 億元，季增 4.21%，年增 13%，稅後純益 11.95 億元，季增 48.82%，年減 6.57%，每股稅後純益 0.61 元；前 3 季合併營收 1134 億元，年增 14%，稅後純益 29.95 億元，年減 22.71%，每股稅後純益 1.52 元。