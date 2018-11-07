嘉澤(3533)、聯亞(3081)、杰力(5299)、台灣高鐵(2633)、晶焱(6411)

嘉澤 (3533)：伺服器插槽 ILM 出貨動能升溫，在產品組合優化及營收規模擴大下，毛利及營利率呈現雙升，第三季營收創下單季歷史新高。今日股價收復 180 元大關，創下十一月以來新高 184 元，上檔壓力落在 190 至 195 元之間。

聯亞 (3081)：系光成長力道延續至第四季，400G 產品將開始試產，10G 以上產品需求依然強勁，第四季出貨量可望超約第三季。股價呈現盤整格局，今日股價持續挑戰月線，惟攻擊量能不足無法突破。



杰力 (5299)：第三季營收 10.72 億元創下歷史新高，上游 8 吋晶圓仍缺貨，再加上國際大廠退出低階市場；加上客戶小米白色家電搶搭購物節商機持續拉貨，持續挹注營運動能。股價創下波段新低 67.8 元後隨即出現反彈，今日股價突破 80 元關卡，上檔壓力落在跳空缺 88 元至 98 元區間。



台灣高鐵 (2633)：公司營運獲利穩健，前三季獲利 56.5 億元，稅前每股賺 1 元，資產負債表及財務成本改善，加上股息殖利率高，法人持續大力買超。股價呈現多頭走勢，今日股價突破高檔盤整區間，創下波段新高 32.1 元。



晶焱 (6411)：國際個大筆電廠加速導入 Type-C 接口及 USB 3.1 Gen2 的需求帶動下，帶動公司出貨暢旺，獲利可望呈現雙位數成長。股價呈現橫盤整理格局，今日股價開高隨即遭逢前波跳空缺口反壓，下檔以波段低點 66 元為支撐。

