〈可成法說〉洪水樹：10月營收創高是Q4好的開始 目前沒看到訂單變化

金屬機殼廠可成 (2474-TW) 今 (7) 日召開法說會，可成董事長洪水樹表示，10 月營收創單月新高，顯示現有客戶與產品佈局有進一步成長，對第 4 季來說是好的開始，且目前為止沒看到訂單的變化，會密切觀察後續需求變化，雖然近期市場氛圍較悲觀，但逆境中更能突顯可成的優勢，也將帶來去蕪存菁的機會。

洪水樹指出，今年 10 月為止累計營收已達 791 億元，年增 8.5%，且 10 月單月營收也創新高，顯示現有客戶與產品佈局有進一步成長，對第 4 季來說是好的開始，而新產品 10/26 才正式出貨，會密切觀察後續需求變化，也會更嚴謹關注供需情況，但目前為止沒看到訂單的變化，不排除未來市場情勢變動時，可能會對可成帶來的影響。

洪水樹並預期，今年手機出貨量預估將有顯著成長，鞏固在供應鏈的地位，而在一體成型金屬 (Unibody) 滲透率也顯著提高，平板市佔率也有拉升，且目前產品線除手機、筆電與平板電腦外，今年新增了穿戴式產品線，產品組合相當完整，此產品組合未來將成為主要成長動能。

談及近期市場動能雜音不斷，洪水樹表示，市場雜音一向很多，波動性與不確定性一直是產業的特性，投資人感受到悲觀的氛圍，但在逆境當中，可看到市場去蕪存菁的機會，相信逆境中更能突顯可成的優勢，且有機會擴大領先優勢。

洪水樹強調，可成在供應鏈中的核心競爭力還在，有信心維持產業競爭優勢，目前準備都已充足，將配合客戶，等待時機出手或進行新的投資，會在能維持成本效益的情況下，不斷提升價值。

對於美中貿易戰的影響，洪水樹表示，有些貿易戰帶來的影響已開始顯現，但大家都不希望最壞的情況發生，也應該不會發生。目前可成除中國廠房外，將在台灣維持相當的生產能量，未來也考慮增加 2 個生產基地，但產業供應鏈必須集體行動，仍須視後續幾個月的發展與客戶動向，才能做決定。