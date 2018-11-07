營收、淨利同增下的康達環保，也有說不出的“痛”

中國的環保行業是政策驅動型行業，是國家政策力推的產業。隨著國民對環境保護意識的增強，外加國家近些年嚴查環保，對產能過剩的企業（特别是煤炭、鋼鐵行業）進行限產、限售。因此，資本不斷湧入，環保市場發展突飛猛進。

正當行業欣欣向榮之際，隨著資本市場的去槓桿及資本新規不斷的出台，環保行業頻頻爆出上市企業債務危機，如：神霧係（神霧環保、神霧節能）的債務過高，資金鏈競爭等問題。再到近期環保龍頭東方園林遭遇“發債門”事件，更是直接反應出環保行業目前發展現狀（行業融資難，債務違約等問題）。在環保行業從“藍海”變成“紅海”的過程中，部分環保企業業績出現負增長，甚至巨額虧損。

環保行業正處於“寒冬”階段，部分傳統老牌環保股，似乎熬住了這波“寒流”，項目承接增加及業績出現良好的增長。其中就包括國内首批民營環保企業——康達環保（06136-HK）

10月運營項目同增3.4%，子公司業績表現亮眼

11月05日，康達環保發佈公告稱，截至2018年10月31日，該公司簽訂特許經營協議處理規模約為424.3萬噸╱天，同比增加約2.8%；已經投入運營的項目規模約為312.7萬噸╱天，同比增加約3.4%；在建項目規模約為90萬噸╱天，同比增加約16.1%；及待運營項目規模約為21.6萬噸╱天，同比減少約34.5%。值得註意的是，運營項目規模自今年1月份以來，一直保持正增長趨勢。

（圖片來源：康達環保公告）

企業有良好的項目運轉，經營活動的營業收入也不會太差。10月31日，康達環保發佈全資子公司重慶康達環保產業有限公司（簡稱“重慶康達”）2018年前三季度財報，截至9月30日，重慶康達實現營業收入21.38億，同比增長39.83%，淨利潤實現收入2.97億，同比增長22.22%。結合財報換算，前三季度毛利率為37.09%，資產負債率為72.15%。

而子公司重慶康達是康達環保營收的最主要來源。源於此，一定程度上反映出康達環保前三季度的營收及淨利的業績表現也不會太差。

營收、淨利同增之際，資產負債率成隱患

若抛開子公司前三季度業績表現，縱觀康達環保近幾年的主要財務指標表現，我們不難看出，民營環保企業康達環保在發展壯大之際，營業收入同比增速是不錯的，且淨利潤也是出現同增的局面。

表面上看，康達環保的基本盈利能力沒什麽太大問題，但倘若從營利雙收的背後，壁觀康達環保的債務問題及現金流現狀。你會驚訝的驚呼“這家民營企業虛胖的嚴重，現金流近5年都從未翻紅過”。是的，自從14年來，現金流及資產負債率是康達環保近些年來的“緊箍咒”，特别是資產負債率逐年擡升，截至2018年上半年度，資產負債率以超過70%，相較於環保同行業創業環保（600874—SZ）資產負債率的54%高出不少。若我們結合康達環保全資子公司重慶康達2018年前三季度的資產負債率參考，預計康達環保2018前三季度的資產負債率還是不容樂觀。

涅槃後的重生？

面對今年居高不下的資產負債率及現金流壓力，康達環保在7月25日，旗下間接持有的全資子公司北京長盛思源環保科技有限公司作為賣方， 向買方金風環保有限公司轉讓所持有的目標公司(寧國城建、安徽城建、陽谷國環及聊城國環)全部股權，總代價約2.26億元，而目標公司合計不多於約2.12億元的負債將由買方承擔。

出售完這個四家間接持股的子公司後，康達環保預期出售事項將優化集團的資產組合，有助公司取得足夠現金清償債務及降低負債比率。董事認為，出售事項將對集團的現金流量及財務狀況作出正面貢獻。

雖然，出售子公司換取資金有利於降低企業短期負債及提升現金清償債務的能力。若融資環境接下繼續緊張，那麽，對正處於擴張期的康達環保，資金壓力也持續加大。另外，受業務特點影響，康達環保應收款長期保持較大規模，且回款效率受所在地政府或者指定機構影響較大，這無形之中也加大康達環保的回款風險，從而再次影響企業現金流。至此，賣出子公司換取的資金能否實現“涅槃後的重生”，那還是有待時間驗證。

那麽問題來了，需要時間驗證，未來的康達環保所身處的環保行業發展前景又如何呢？

環保產業未來將步入“剛需”階段

首先，隨著中國經濟未來發展的穩增，中國城鎮化率會進一步得到提升，城鎮化率的上升將直接帶動水消耗，從而間接的對供水及污水處理設備需求的增加。另外，近年來國内不斷發佈新政支持水務行業的發展，如《“十三五”全國城鎮污水處理及再生利用設備建設規劃》、《全國城市市政基礎設備建設規劃》等。政策及市場需求的增加，無疑對水務行業發展是利好，發展前景也是廣闊的。

其次，市政污水處理廠的總處理能力自2013年的每日151.5百萬噸增至2017年的每日187.3百萬噸，復合增長率約為5.4%。污水處理量自從2013年的451億噸增至2017年的549億噸，復合增長率為5.0%。根據弗若斯特沙利文報告資料，預計市政處理污水量將由2017年的549億噸，增至2022年的667億噸，年復合增長率為4.0%，而市政污水處理能力將於2017年的每日187.3百萬噸增至2022年的每日232.3百萬噸，復合增長率為4.4%。

最後，近年來隨著環保督查的加緊及環保新政的推出，各地方政府面臨保護生態環境的重任，環境產業伴隨著最廣大人們群眾需求的不斷提升而發展。如備受關註的霧霾防治、黑臭水體、農村環境治理、垃圾分類、廁所革命等問題，給環保行業（包括水務行業）帶來了前所未有的發展機遇。

結語：

對於環保行業目前面臨的“寒冬期”，透過老牌民營環保企業康達環保的業績及發展現狀，我們不能發現，真正意義上的“寒冬期”是基於環保企業所喊出的。畢竟，目前整個環保行業的發展困境是環保企業自身問題，併非環保行業前景及政策問題所緻。