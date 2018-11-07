蔚來上市後首份財報：ES8超預期交付 收入環比增長31倍！

11 月 6 日周二美股盤前，對標特斯拉的中國電動車企蔚來汽車（NIO）發布了今年第三季財報，也是公司赴美 IPO 以來的首份財報，因此倍受市場關注。

財報顯示，蔚來的第三季營業收入共計 14.7 億元人民幣，比上第一季增長 31 倍。但公司仍處於虧損狀態，凈虧損 28.1 億元人民幣，虧損幅度環比擴大 56.6%。預計第第四季營收增長 95.6%~103.8%。

美股研投網站 Investorplace.com 指出，第三季蔚來汽車每股虧損 1.51 美元，大於華爾街預期的每股虧損 34 美分；凈虧損為 4.092 億美元，大於去年同期的凈虧損 1.88 億美元；營收為 2.14 億美元，小於預期的 2.289 億美元。不過第四季營收指引利多，預期區間為 4.185-4.36 億美元，市場預期為 3.7682 億美元。

上市後股價坐上過山車 周二同樣跌宕起伏

蔚來汽車於 9 月 12 日登陸紐交所，發行價每股 6.26 美元。開盤價 6 美元已屬破發，IPO 首日跌幅一度擴大至 13%，最低觸及 5.35 美元。

隨後，蔚來在上市後第二個交易日漲幅達到了驚人的 75.8%，最高價 13.8 美元，第三個交易日則深跌 15%…… 如此起伏的股價一度使蔚來被稱為「中概妖股」。

三季報發布前，蔚來於 11 月 5 日報收 6.68 美元。財報發布後，周二盤前股價超過 7 美元，漲超 6%。開盤後最高觸及 7.32 美元或漲 9.7%，隨後波動走低。開盤一小時幾度大起大落，午盤前小幅上漲，接着再度波動走低。最終收跌 4.19%，報收 6.40 美元。

美股收盤前兩小時，蔚來汽車迎來好消息。知名華爾街做空機構 Mox Reports 連發四條推文稱正在做多蔚來汽車，理由包括：

1）上周日在北京的賽車場試駕了 NIO，與旁邊的競品特斯拉做對比後，認為市場忽略了蔚來的幾大優點；2）唯品會、陌陌、YY 和宜人貸等中概股也是剛上市表現疲軟，隨後漲了 10 倍；3）蔚來汽車 IPO 只發行了 1.85 億股 ADR，且一大部分流通股被公司現有股東及其聯屬公司買走了，令做空成本格外高昂。

兩周前，Mox Reports 與另一個大空頭香櫞研究突然轉而做多特斯拉，其主編 Richard Pearson 擅長於美中兩地投資，甚至在北京大學上過課，學過 8 年漢語並有 20 多年的中國經驗。他的觀點發布後，蔚來股價一度轉漲。

第三季提前完成 ES8 交付目標 明年推出第二款量產車

ES8 作為蔚來汽車唯一一款量產交付車型，在第第三季完成交付 3268 輛，高於原先設定目標 2900 至 3000 輛。蔚來預計第第四季交付 6700~7000 輛 ES8。

截至 8 月，蔚來 ES8 剩餘訂單數為 6201 輛，環比增長 24%，相比 7 月增速有所放緩。在三季報中，蔚來沒有關於訂單數進行進一步披露。

蔚來表示，將於 2019 年 6 月或 7 月推出第二款量產車型——ES6，這是一款五座高級 SUV。雖然中國汽車市場在進入 2018 年下半年以來處於下降通道中，但是新能源汽車銷量依然保持着年增率超過 40% 的增速，蔚來將不斷的利用先發優勢和持續的技術優勢更深入的拓展這個市場。

蔚來在 9 月 12 日以每股 6.26 美元登陸紐交所，隨後因暴漲暴跌被列為「中概妖股」。股價曾一度高達 13.8 美元，11 月 5 日收盤於 6.68 美元。第三季財報公布後，蔚來盤前股價超過 7 美元，漲幅超過 6%。

收入大漲虧損擴大，ES8 量產交付超預期

2018 年 6 月蔚來開始銷售其目前唯一一款量產車型——ES8，首次產生營業收入。據財報顯示蔚來第三季營業收入共計 14.7 億元人民幣，比上第一季增長 31 倍。

但目前公司仍處於虧損狀態，凈虧損 28.1 億元人民幣，虧損幅度環比擴大 56.6%。

數據來源：公司公告 見智研究整理

蔚來汽車作為中國高端電動車製造的標杆企業，最受市場矚目的莫過於其量產能力能否穩步提升。

第三季財報顯示，ES8 在第第三季共計生產 4206 輛，9 月份完成生產 2079 量，是 6 月份產量的近 7 倍。同時，ES8 在第三季完成交付 3268 輛，高於原先設定目標 2900 至 3000 輛。10 月份雖然有黃金周假期對於產能造成負面影響，也完成了 1573 輛 ES8 的訂單交付。

截至 8 月，蔚來 ES8 剩餘訂單數為 6201 輛，環比增長 24%，有所放緩。在三季報中，蔚來沒有關於訂單數進行進一步披露。

數據來源：公司公告 見智研究整理

與此同時，三季報中披露，蔚來已經完成了新款車型——ES6 的生產線調試，並且預計將於 2018 年底正式開始營運。ES6 將是一款 5 座電動 SUV，計劃於 2019 年上半年實現交付。ES6 使用 ES8 高級電動車開發平台，與 ES8 這款 7 座 SUV 相比，ES6 體積更小，價格更實惠，大約可節省八萬至十萬元。

ES6 如果能夠順利面世，這將大大改善蔚來目前收入僅依賴於一款車型的情況。

營業成本得以控制 政府補貼利多

第三季財報顯示，蔚來營業成本支出 42.8 億元人民幣，環比上漲 122.8%，對比營業收入環比的增長幅度 3096% 來說，蔚來在成本端得以改善。

雖然蔚來目前仍處於營業虧損狀態，但在產能持續增加的同時，成本控制帶來的財務正效用開始顯現。

數據來源：公司公告 見智研究整理

蔚來第三季研發費用共計支出 10.2 億元，環比增長 33.7%，占總收入的 70%。該部分增長主要來源於新款車型 ES6 的研發和相關人員薪酬支出。

蔚來第三季銷售費用共計 16.7 億元，年增率上漲 208.9%，扣除股份激勵部分後支出 13.2 億元，年增率增長 150.7%。該部分支出的增長主要與 IPO 後員工期權激勵和銷售人員增加有關。

進入 2018 年後，政府對於新能源汽車的補貼政策發生了一系列變動。主要是減少對於低續航能力的電動車補貼力度，增加高性能純電池動力汽車的補貼。

蔚來 ES8 平均續航 355 公里，最高可達到 500 公里，正好處於補貼上漲區間。

數據來源：中汽協 見智研究整理

新能源汽車市場廣闊 特斯拉入華給蔚來壓力

據見智分析，中國新能源汽車銷量在 2014 年的時候只有 8 萬輛，而在 2017 年就達到了 78 萬輛，複合增長率達到了 114%。根據中汽協和國家汽車中心預測，到 2020 年，我國的新能源汽車銷量將會達到 356 萬輛。

數據來源：中汽協 國家汽車中心 見智研究整理

蔚來汽車招股書中表示，中國是全世界最大的乘用車市場，也是最大的新能源汽車市場，並且這個市場還未被深度挖掘過，蔚來汽車會在未來不斷的利用先發優勢和持續的技術優勢更深入的拓展這個市場。

進入 2018 年下半年以來，雖然中國汽車市場整體處於不斷下行的過程中，但新能源汽車依然在蓬勃發展中。

新能源汽車市場還有很廣闊的空間，但是留給蔚來拓展市場的時間已經不多了。

10 月 17 日，特斯拉官方發布聲明表示，該公司已與上海市政府簽署了 86 萬平方米的土地出讓合約，建設其在海外的第一家超級工廠。特斯拉在中國生產，可免去關稅和降低運輸成本，從而讓特斯拉電動車在中國的售價下降 1/3，占據現在中國中高端新能源車中更大的市佔率。

而中高端新能源汽車正是蔚來的主戰場，在 2020 年特斯拉全面拉開生產大幕之前，蔚來需要更加努力一把。