出口轉內銷！這些在中國學到的絕招 星巴克準備在美國推廣

今年 1 月剛慶祝了進入中國 20 周年的星巴克，準備把在中國學到的招數，如和流量大佬合作和開拓外賣業務，用回自己的美國本土市場了。

星巴克總裁兼 CEO Kevin Johnson 近日在全球最大的星巴克門店、位於上海市中心的星巴克咖啡烘焙工坊 (Starbucks Reserve Roastery) 內，接受了美國財經媒體 CNBC 專訪。他頗為激動地描繪了「出口轉內銷」的前景：

中國國內的創新速度，現在是世界一絕，即所謂的「中國速度」。我們想把星巴克中國區正在做的創新、顛覆以及成功經驗推廣到星巴克其它的市場，包括美國。

星巴克中國區正在搞的大事情，是和國內網路巨頭阿里巴巴牽手、送咖啡外賣同時打造智慧零售門店。

10 月 18 日，星巴克「官宣」稱北京、上海的門店已基本實現咖啡外賣全城覆蓋，預計年底將推廣至 30 個城市超過 2000 家門店。用 Kevin Johnson 的話說，

和阿里巴巴的合作，讓近 6 億的中國用戶能通過各類阿里相關的 app 直接接觸到我們。

所謂的阿里各類 app，主要是外賣平台「餓了麼」、可在星巴克門店內下單支付的「支付寶」和生鮮 app「盒馬鮮生」。除了 30 分鐘到的咖啡外賣「專星送」，星巴克還和盒馬鮮生合作推出了「外送星廚」。

Kevin 還提到，為了保證外賣咖啡的質量和堂食一致，星巴克和阿里團隊在保溫、防灑等技術上做了大量嘗試和創新。

進擊的星爸爸：股價重回漲勢

早在去年，星巴克在中國就「每 15 小時新開一家店」。官網，目前星巴克已經在中國 140 多個城市開設了超過 3,400 家門店。

然而，隨著中國本土競品的崛起，尤其是以咖啡外賣業態殺入市場、僅用了 6 個月門店數就衝到了中國市場第二、有雄厚資本加持 A 輪融資就達 2 億美元的瑞幸咖啡的現象級崛起，星巴克在中國區的「好日子」受到了強烈衝擊。

今年 7 月公布的，星巴克第 13 個財年第第三季財報顯示，中國門店的同店銷售額年增率下降 2%，這是星巴克中國區首次出現負增長。星巴克全球同店銷售額年增率增幅僅為 1%，大幅低於預期的 2.9%，星巴克股價隨後走低。

10 月，星巴克宣布攜手阿里巴巴提供咖啡外賣服務。曾經認為星巴克不需要靠提供質量難以做到與堂食一致、且利潤率不高的咖啡外賣來應對競品衝擊的星巴克中國區 CEO 王靜瑛，還是做出了戰略調整。

星巴克最新第 13 財年第第四季財報披露的數據顯示，全球同店銷售額年增率增長 3%，超出市場預期。

星巴克的股價（著名的「十年十倍」股）目前不僅從年內低點反彈、保持住了數十年如一日的漲勢，且創出了歷史新高。