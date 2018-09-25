銷售停滯的星巴克急了：將宣布重大重組和裁員方案

星巴克（Starbucks）首席執行官 Kevin Johnson 在群發給媒體的郵件中宣布，星巴克將做出重大改變，調整公司組織架構，涉及從高層開始的裁員。

這是星巴克為了扭轉銷售停滯不前的局面，重新激發投資者興趣而做出的努力。

「我們必須加快與消費者有關的、激勵合作夥伴、對業務具有意義的創新速度。」Kevin Johnson 在郵件中表示，「為了實現這一目標，我們將做出一些重大改變。」

根據 Kevin Johnson 給出的資訊，星巴克的上述重大改變將從本周開始，並將持續到 11 月份，包括「領導層的改變」和部分崗位調整。

「改變可能是很難的，但我們的企業文化和遺產正是建立在持續挑戰現狀的基礎之上的。」Kevin Johnson 表示。

業績和股價停滯不前

無論是銷售情況還是股價表現，星巴克今年以來的表現都不盡人意。

過去幾個季度以來，星巴克一直掙扎在銷售疲軟的頹靡狀態中，中國市場更是下滑明顯，出現了 9 年來的首次業績下滑。

今年第第二季，星巴克的可比銷售額僅微增 1%，遠低於以往的增長速度。在中國 / 亞太地區，星巴克的營運利潤率已經從 26.6% 下降到了 19%，中國區門店同店銷售也年增率下降了 2%。

年初至今，星巴克的股價幾無上漲，而同期標準普爾 500 指數上漲了 18%。

香頌資本執行董事沈萌此前在接受媒體採訪時分析稱，星巴克的業績下滑，一方面是由於類似的競爭者不斷出現，另一方面是星巴克原有的定位和模式也面臨對消費者吸引力下降的問題。

星巴克的美國市場銷售正在降溫。在至關重要的中國市場，諸如瑞幸咖啡等很多本土競爭者正快速崛起，攪得咖啡零售產業狼煙四起，他們正逐漸吞噬星巴克的市場市佔率。

為了解決這些問題，星巴克希望在全球逾 28000 家連鎖店面中加快推出新菜單。同時，星巴克還推出了其他創新，包括將其後廚庫存系統自動化以減少浪費，並且鼓勵員工拿出更多時間與顧客交流。

星巴克還在嘗試新的交付方式。本月早些時候，該公司宣布其在邁阿密地區的 100 多家門店與 UberEats 開展合作，提供全新的配送服務。

8 月初，星巴克宣布與阿里巴巴達成全方位深度戰略合作，涉及阿里巴巴旗下餓了麼、盒馬、淘寶、支付寶、天貓、口碑等多個業務線。從 9 月中旬開始，星巴克將在位於北京和上海重點商圈的約 150 家門店試運行外送業務，隨後逐步延伸至全國，計劃於今年年底前覆蓋 30 個主要城市超過 2000 家門店。

在全球零售店面上，星巴克也在進行調整。星巴克通常每年關閉約 50 家門店，但預計明年將關閉約 150 家，還計劃在明年將新的特許加盟店減少約 100 家。而在中國，已擁有 3400 家門店的星巴克則打算擴張市場，計劃至 2022 年將中國門店的數量增加一倍。

星巴克最近幾個月已經發生了重大高層人事變動。今年 6 月，已經擔任首席執行官和董事長近 40 年的時間的傳奇人物霍華德 · 舒爾茨（Howard Schultz）正式告別公司，僅保留公司名譽主席一職。他的離職引發了投資者對於星巴克此後將如何發展的擔憂。

周一，星巴克股價跌超 1%。