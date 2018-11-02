星巴克、蘋果財報皆揭露：中國業務正在緊縮

中國股市暴跌以及經濟趨緩，部分原因是川普政府的關稅政策施壓所致，但從美國企業的角度來看，可能看得會更清楚。

將擴展望中國業務列為首要目標的咖啡巨頭星巴克 (SBUX-US) 週四 (1 日) 發布財報指出，最近一季中國的同店銷售額僅成長 1%，包括中國在內的亞太地區客流量下降 1%。上季星巴克的中國同店銷售額下降 2%。

儘管如此，星巴克仍計劃到 2022 年時將其中國連鎖店面數量從目前的 3300 家左右增加到 6000 多家。

另一個指標性的美國品牌蘋果 (AAPL-US) 在中國也有一個表現平平的季報。這家科技巨頭最新財報顯示，蘋果在大中華區的銷售額年增率成長 16%。表面上看起來還不錯，但成長速度低於上季的 19% 的增速。儘管蘋果推出了最新的 iPhone，但也只能得到這樣的結果。

《雅虎財經》報導，事實上，經濟成長放緩可能反映出更保守的中國消費者對蘋果昂貴的新款 iPhone 裹足不前。

近幾個月中國經濟數據出現了翻天覆地的變化。中國的官方數據顯示，出口項下的工業產出創下 2016 年 10 月以來的最低水平。中國第 3 季 GDP 成長率從第 2 季的 6.7% 降至 6.5%。

許多經濟學家認為，中國 GDP 成長率在 2019 年將進一步放緩至約 6%。中國的基準上證指數今年以來已經下跌 21%。

如果蘋果和星巴克的財報代表了任何警訊，那麼在中國有業務的許多美國企業的第 4 季可能會很糟糕。