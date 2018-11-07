〈美國會分裂〉民主黨奪回眾院 克里姆林宮：美俄關係前景不樂觀

美國期中選舉結果出爐，民主黨奪回眾議院掌控權；對此，克里姆林宮發言人 Dmitry Peskov 今 (7) 日表示，「俄羅斯和美國之間的關係，前景並不樂觀。」

美國於 11 月 6 日舉行期中選舉，開票結果顯示，民主黨奪回眾議院、共和黨保住參議院，呈現「分裂國會」態勢，並未出現徹底顛覆當前政治版圖的「藍色浪潮」。

路透社引述國會人士說法，稱民主黨將要求政府，對俄羅斯採取更強硬的態度。

Dmitry Peskov 週三對媒體指出，「我可以很有信心地說，俄羅斯和美國之間的關係，前景並不樂觀。」

但 Peskov 也強調，兩國將持續進行對話。

本次選舉被視為美國總統川普的「期中考」，雖然共和黨保住參議院多數席次，但眾議院卻被民主黨奪回，顯示民眾對川普政府的施政表現，不甚滿意。

包括《華爾街日報》、《紐約時報》等媒體，皆刊出民主黨將在睽違 8 年後，奪回眾議院掌控權的報導。

《洛杉磯時報》評論稱，川普對移民及在野黨的「激烈攻擊」，是民主黨在選戰中獲勝的關鍵。

英國《衛報》評論指出，川普可能得做好被「清算」的準備；《衛報》專欄作者 Richard Wolffe 寫道，「川普不受監督的權力，即將告終。」