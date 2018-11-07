前美財長鮑爾森：美中不解決分歧 「經濟鐵幕」將分裂世界

美國前財政部長鮑爾森 (Hank Paulson) 週三 (7 日) 警告，如果美國和中國未能解決戰略分歧，兩國之間的「經濟鐵幕 (Economic Iron Curtain)」將會分裂世界。

鮑爾森上午在彭博創新經濟論壇發表演講，談論他對當前美中摩擦的看法。他認為，美國和中國在貿易以外的關鍵領域，存在利益分歧。他說，即使雙方達成貿易協議，緊張局勢也難以解決。

鮑爾森認為，如果美國和中國不能共同解決分歧，那麼很可能帶來全面性的冷戰，世界因此分裂為互相疏遠的領域，即「經濟鐵幕」。

鮑爾森指出，目前的局面要更多地歸咎於中國未能對外開放，而非美國的對抗態度。主要問題包括黨指揮一切、民營企業必須支持國家的戰略目標等等，尤其國外科技必須「重新設計，以便透過本土化成為中國技術」，讓眾多 CEO 感到極為不公平。

鮑爾森呼籲，中國必須允許外國企業在公平的環境中競爭，市場應該主導關鍵決策，中國政府應當採取更多措施保護智慧財產權。

對於美國，鮑爾森認為，美國應並爭取合作夥伴，與這些夥伴攜手合作，促進對中國的了解和合作關係。

他也指出，美國對跟中國談判，應建立更明確目標。美國也有必要改變戰略論述，不應繼續視中國將對美國文明構成生存威脅。