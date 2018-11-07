匯控：美中關稅調高至25%恐釀災 2大因素主導明年全球貿易

美國擬於 2019 年將 2000 億美元中國貨物的關稅稅率進一步調高至 25%。滙控 (0005-HK) 行政總裁 John Flint 認為這恐怕會釀成災難。他並表示有 2 大因素對明年全球貿易有重大影響。

John Flint 在新加坡出席論壇時表示，目前仍過早定論中美貿易戰對全球經濟的影響。他認為加徵關稅無疑會帶來痛苦，不過當關稅稅率為 10%，貿易雙方的利潤仍有能力去消化此關稅水平；但關稅若調高至 25%，則截然不同，不知道將會對貿易有何衝擊。

相對於中美貿易戰或保護主議，Flint 認為有 2 大因素對於明年全球貿易狀況有更重要的影響：

一、亞洲消費者的需求。

二、全球經濟增長的可持續性。

Flint 表示，供應鏈是一個極為複雜的系統，中美貿易戰只是眾多影響因素之一，而匯控上週公布的一項客戶調查，顯示企業對於經濟前景仍然樂觀。他指出，全球化的大趨勢並沒有出現逆轉，只是有所減慢。

另外，由於工廠實現自動化，即使企業將生產供應鏈重新移到發達國家，也不太可能會為發達國家帶來就業機會。Flint 說，期望將工作職位由發展中國家，帶回發達國家是有點牽強。

匯控股價今 (7) 日開低走高，截至發稿由跌轉升，上漲 0.076%，報港幣 66.1 元。