申請長照平均耗32天 八成五照顧者憂淪長照難民

文╱黃漢華

2025 年台灣將進入超高齡社會，長照勢必成為全民課題。《遠見》與 104 銀髮銀行合作執行「2018 年長照經驗大調查」，詢問曾有照顧經驗民眾的甘苦和對長照政策的看法。如何不讓老人變成人球、解決照顧人才荒，讓照顧者免於擔心變長照難民，是迫在眉睫的問題。

又發生家庭照顧者傷害受照顧者的憾事！

10 月中旬，台北市一名 74 歲的老太太，因為長期照顧患有糖尿病、高血壓、行動不便，還要洗腎的先生，心力交瘁，最後用榔頭重擊先生頭部，讓同住的女兒難以置信。

近幾年來，類似的長照悲劇，不斷在各角落發生。根據中華民國家庭照顧者關懷總會統計，近五年來，類似悲劇至少發生 50 起，甚至有照顧者感到絕望，帶著被照顧者雙雙走上絕路，令人唏噓。

如果沒有親身經歷，難以體會照顧者的苦。尤其對於還要工作的照顧者，夾在照顧與職場間，蠟燭兩頭燒，承擔莫大壓力。

勞動部依據台灣人口老化比例，失智、失能等發生率推估，在 1153 萬名上班族當中，至少有 231 萬人正在承受照顧壓力。

照顧者最擔心照顧久了，自己會出現身心問題。想要辭職回家照顧，又怕沒收入，無法負擔龐大的長照費用，也憂慮一旦離職，日後不易返回職場，生活會陷入貧困，求助無門而成為「長照難民」。

《遠見雜誌》與 104 銀髮銀行合作執行「2018 年長照經驗大調查」，在今年 7、8 月，以網路問卷完訪 772 名 30 歲～60 歲曾經有過照顧經驗的民眾，了解他們的甘苦和對政府長照政策的看法。

104 銀髮銀行資深副總經理吳麗雪解釋，104 曾在 2016 年第一次針對照顧者進行調查，今年是第二次執行，對照發現，隨著台灣老化，照顧者的負擔更沉重了，不僅每個照顧者平均照顧的人數比過去多，照顧時間也延長了，睡眠時間也減少了。

每名照顧者要照顧 1.3 人每天睡不到 6 小時

今年調查顯示，受訪者中平均每名照顧者要照顧 1.3 人，比 2016 年的 1.1 人要多；每天要花 6.6 個小時照顧，比 2016 年的 5.6 個小時多一小時；平均每天睡眠時間是 5.78 個小時，比 2016 年的 6 小時再少一些。可見照顧壓力愈來愈大了。

至於照顧模式，又以全額自費在家自己照顧最多，占 48％；第二高是請外籍看護工（19.6％）；第三高是政府補助的居家照護（19％）。近來政府推廣子女把父母送到日間照顧中心，由於機構尚未普及，比例只有 5.6％。

政府推動長照 2.0，花費 310 億元，民眾感受到了嗎？長照服務更便利了嗎？

詢問照顧者向政府申請長照資源時，從申請到完成，平均要和 3.4 個政府單位接洽，有近四成受訪者聯繫三個單位，甚至近兩成需要聯絡四個。

從申請到完成，平均耗費 32 天，27.8％的受訪者花了三週到一個月，甚至有兩成受訪者耗費一個月到兩個月才完成。

「我差點就要放棄申請了，」在台北一家教學醫院擔任護理師的照顧者說，為了幫失智的叔叔申請入住公費榮民之家，她周旋戶政、地政事務所、退輔會、健保署、醫院、榮家等好幾個地方；又因為不熟悉申請程序，單位之間資訊不同，前後耗時半年多，才安排成功。

衛福部次長薛瑞元解釋，長照 2.0 尚未補助住宿型機構，為的是鼓勵長者留在自己家裡養老，因此，補助申請日照中心、居家照顧，只要被照顧者通過評估，一週內便可以享有服務。

六成五照顧者不了解長照 2.0 政策

其實政府的長照 2.0 實施一年多，但民眾了解並不深。受訪者中，非常了解長照 2.0 者，只有 3.1％，完全不了解（38.8％）與不了解者（27％）合計達 65.8％。其中，41～50 歲照顧者，有 44.8％完全不了解，51～60 歲者不了解者更增加到一半。

因為不了解，受訪者對長照政策的感受以「遠水救不了近火，無法照顧中重度失能」最高 37.2％，尤其是 51～60 歲感受最深，超過其他年齡層。受訪者還認為這是無效的紙上政策，不如解決照顧人才荒 30.2％，以及各單位資訊不統一，鄰居口耳相傳，講得都不一樣（29.7％）。

面對民眾不了解，薛瑞元提出澄清，「到宅服務的居家照顧員人數在兩年內，已經快速增加 55％。」他解釋，政府近來提高照顧員薪水，時薪從 200 元調到 350 元，2016 年有 9000 人，今年已有 1.4 萬人，全台日照、日托中心也從 2016 年 44 個，大幅增加到現在的 2446 個，成長速度超越預期。

據衛福部統計，扣除已有外勞與長照機構照顧，長照 2.0 主要協助 44 萬名在家的長者，目前已服務 14.6 萬人，比率達三成三，希望明年能夠再提高到一半。

然而，或許是台灣老化速度太快了，民眾來不及了解政府作為，六成三的受訪者認為長照 2.0 完全幫不上忙或幫不上忙。尤其是 51～60 歲族群，有五成四認為完全幫不上忙。

這個結果顯示，政府仍需持續溝通長照政策，讓民眾知道該怎麼申請，好度過難關。

其實，長照難民是許多照顧者的共同憂慮，大家擔心照顧久了，自己的健康和心理會受影響。

調查顯示，有八成五的受訪照顧者，非常擔心或會擔心變成長照難民，特別是年齡較高的 51～60 歲族群最擔心，比率達 87％，其次是 41～50 歲族群，也有 86％。

65.3％照顧者最擔心費用入不敷出

大致說來，受訪者最在意長照會影響自身經濟，他們最害怕長照費用驚人，入不敷出（65.3％），其次是擔心被迫退出職場，沒有收入而生活陷入貧困（49.6％），也憂心長照需求消失後，變成失業者無法重回職場（35％），甚至憂慮自己不婚、無子而孤老，無人照顧（29.6％）。

中華民國家庭照顧者關懷總會祕書長陳景寧說，日本每年有十萬名上班族為了照顧而離職，當家人過世，有人找不到工作，經濟貧困，變成下流老人。目前台灣老化速度比日本嚴峻，每年照顧離職者高達 13.3 萬人，要兼顧工作與家人不容易。

受訪者就認為，照顧家人之後，請假頻率提高（90.6％）、無法參加工作以外的聚會（86.7％）、無法配合加班（86％）、遲到早退頻率增加（82.6％）、對同事或部屬造成困擾（81.5％）是前五大影響工作及生活的現象。

因此，43.3％受訪照顧者不讓同事知道自己照顧家人，主因是不想和同事多談私事（77.4％），也擔心錯失重要工作機會（28％）。

吳麗雪推測，國內存在老人歧視，職場對照顧者並不友善，上班族擔心同事誤解他們的工作能力而不願多談。

「我請假照顧中風的媽媽，遭主管刁難！」一名公家機關約雇人員就無奈地說。她媽媽中風後，數度跌倒，除了常請假，遲到早退更是家常便飯，雖然會加班完成工作，但主管仍有微詞，讓她感嘆國內缺乏長照友善職場。

五成照顧者盼企業提供照顧福利津貼

在本次受訪的照顧者心中，長照友善職場該具備哪些條件呢？調查發現，依序是：提供照顧福利津貼，例如，老年照顧補助、貸款或互助金（53.5％）、彈性工作地點，希望在家或辦公室的地方工作（45.1％）、提供老年照顧服務，設置日照中心，或合作簽約照顧機構，提供優惠（42.2％）、工作總時數不變等。

可是，企業面對激烈的競爭壓力，能提供這種福利的少之又少。以提供照顧福利津貼為例，僅 9.7％受訪者的企業做到，反倒是一年提供七天的家庭照顧假，已有 23.9％的受訪者享有。

「日本每個老人不論有幾個子女，一輩子有 93 天顧老假，」陳景寧說，安倍政府在 2016 年提出「零介護離職」，由子女分數次請假 93 天，企業付六成薪水，讓員工回家安心照顧，事後返回職場，做法值得台灣參考。

當台灣在 2025 年進入老年人占兩成人口的超高齡社會，長照將成為全民課題，如何讓照顧者免於擔心成為長照難民，需要各界共同努力。

【 調查說明】

執行單位：104 銀髮銀行

調查期間：2018/7/23∼8/8

調查對象：針對 104 會員進行網路問卷調查

樣本規模：共計回收 772 份有效樣本，皆曾有照顧失能、失智、長期生病的家人的經驗，在 95％信心水準下，抽樣誤差為正負 3.5％

來源：《遠見雜誌》 2018 年 11 月

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