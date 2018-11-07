美法院裁定：高通必須授權專利技術給對手

美國聯邦法官週二 (6 日) 裁定，高通 (Qualcomm)(QCOM-US) 必須將部分技術授權給 Intel(INTL-US) 等競爭對手。

加州北區地方法院法官 Lucy Koh 在其針對高通公司的訴訟中，裁決高通必須向競爭對手的晶片公司，授權製造行動數據機晶片所涉及的一些專利。這項專利主要是讓智慧手機能夠連結無線網路。

這一裁決對高通來說是一個挫折，因為高通與美國聯邦貿易委員會 (FTC) 上月曾聯合要求法官，在他們進行和解談判時，先推遲此項裁定最多 30 天。但 Koh 否認了這一提議，並於週二發布了自己的判決。

Koh 指出，高通自己的文件中也無爭議地表明，數據機晶片是手機的核心組件，由於它提供數據機晶片的標準，高通公司不能歧視晶片供應商。

目前尚不清楚裁決是否會影響和解談判，以及會對談判產生何種影響。高通股價在新聞發布後下跌約 0.3%，但尾盤拉高，收漲 0.25%，至 63.63 美元。

高通、FTC 和英特爾均未立即對此事有所回應。

高通靠專利授權為主要的收入來源，但是蘋果及華為等大客戶，對其提出訴訟。高通則一直為其商業模式辯護，在全球範圍內受到監管方的挑戰。

南韓與台灣之前都做出不利高通的判決，高通選擇上訴，並在今年 8 月在台灣達成和解，高通提 6 大承諾，未來 5 年將投資台灣逾 7 億美元，已繳納罰鍰約 9300 萬美元。