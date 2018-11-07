【財華社-港股早評】 2018年11月7日

1.港股信息
1.1. 港股美國ADR
港股美國ADR收報恒生指數26042(-77.81/-0.30%)。
港股通持續增持股票:
上交易日(11月6日)港股通增持股數最多股票首位為建設銀行(00939-HK)其增持股數為51947000股，增持比例為0.54%，增持後持股量升至9849077639股，佔整體發行量4.09%。第二位為中滔環保(01363-HK)其增持股數為24242000股，增持比例為8.15%，增持後持股量升至321872000股，佔整體發行量5.09%。第三位為中國銀行(03988-HK)其增持股數為17131000股，增持比例為0.5%，增持後持股量升至3470969883股，佔整體發行量4.14%。
上交易日(11月6日)港股通增持比例最高股票首位為首控集團(01269-HK)其增持股數為7976000股，增持比例為266.58%，增持後持股量升至10968000股，佔整體發行量0.2%。第二位為鄭州銀行(06196-HK)其增持股數為272000股，增持比例為187.59%，增持後持股量升至417000股，佔整體發行量0.02%。第三位為嘉里物流(00636-HK)其增持股數為764500股，增持比例為105.09%，增持後持股量升至1492000股，佔整體發行量0.08%。
上交易日(11月6日)港股通減持股數最多股票首位為恒騰網絡(00136-HK)其減持股數為-32572000股，減持比例為-0.61%，減持後持股量降至5323136000股，佔整體發行量7.13%。第二位為萬洲國際(00288-HK)其減持股數為-27870000股，減持比例為-7.52%，減持後持股量降至342780000股，佔整體發行量2.33%。第三位為吉利汽車(00175-HK)其減持股數為-22996699股，減持比例為-2.56%，減持後持股量降至878825672股，佔整體發行量9.77%。
上交易日(11月6日)港股通減持比例最高股票首位為好孩子國際(01086-HK)其減持股數為-210000股，減持比例為-13.41%，減持後持股量降至1357000股，佔整體發行量0.08%。第二位為香港國際建投(00687-HK)其減持股數為-3768000股，減持比例為-13.35%，減持後持股量降至24474000股，佔整體發行量0.72%。第三位為華虹半導體(01347-HK)其減持股數為-2497000股，減持比例為-12.11%，減持後持股量降至18130660股，佔整體發行量1.73%。
1.2. 港股沽空數據
上日(11月6日)沽空金額輕微下降至港幣111.11億元，(前交易日沽空金額138.8億元，同比輕微下降-19.95%)。沽空金額佔整體成交金額812.311億元的13.68%(上日佔整體成交15.02%)。
整體成交金額輕微下降至812.32億元(上日成交924.56億元/同比輕微下降-12.15%)，沽空金額輕微下降至111.11億元(相比上日沽空金額138.8億元/輕微下降-19.95%)，非沽空金額輕微下降至423.65億元(上日非沽空總成交金額485.94億元/輕微下降-12.82%)。
港股成交金額結構表
1.3.1 沽空比例分佈:
整體成交金額輕微下降至812.32億元(相比前交易日成交金額924.56億元/輕微下降-12.15%)，藍籌股沽空佔整體沽空金額111.11億内其中62.53億(前交易日藍籌股沽空金額72.45億元/同比輕微下降-13.7%)，沽空金額62.53億元佔整體沽空金額111.11億中比例為56.28%。非藍籌股沽空佔整體沽空金額111.11億内其中48.59億(前交易日非藍籌股沽空金額72.45億元/同比下降-26.78%)，非藍籌股沽空金額48.59億元佔整體沽空金額比例為43.73%。
最近20個交易日沽空數據比對