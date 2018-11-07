【大慶證券】盤前分析－不確定因素漸除  台股力守9800大關



◆盤勢分析

中國國家副主席王岐山表示已準備與美國進行討論，努力解決貿易問題，加上美國科技股陸續反彈，帶動美四大指數全數走楊，以費半上漲 1.14% 漲幅最大。目前市場上預期，美國期中選舉以民主黨控制眾議院，共和黨在參議院維持多數席位機率最高，預期在期中選舉過後，美國上漲機率偏高，因不確定因素排除後，對股市有利，且市場應早已反應此情況，除非選舉結果出乎預料，否則待塵埃落定後，應將重新反應強勁的經濟數據，以及年底的聖誕節旺季等基本面利多，四大指數短線只要守在 10/31 的跳空缺口之上，短多行情不變。

受蘋果減產及砍單等傳聞衝擊，拖累昨日亞洲蘋果供應鏈走勢，中國相關的立訊精密、藍思科技等下跌 2.2~4.5%，台灣相關的如大立光、鴻海等大型權值股也盡數走跌，使台股昨日下跌 64 點收在 9825 點，成交金額 1192 億。由於美國期中選舉，蘋果負面訊息頻傳，市場不確定因素繁多，使買盤力道縮手，加上台股長期均線持續下彎，外資態度保守，持續增持元大台灣 50 反 1，使指數上漲造成壓力，所幸跌破整數關卡後拉回，顯示 9800 點關卡仍有支撐，只要這邊不被有效跌破，配合後續月線轉折向上，應仍有短多行情可期，以謹慎態度面對即可。

觀察盤面，昨日類股多數走跌，除前面提到的大立光與鴻海外，蘋概股包括可成、台郡、嘉聯益、華通… 等也全數收黑，先前的人氣族群亦回吐部分漲勢，矽晶圓的環球晶、中美晶下跌超過 5%，被動元件的國巨、華新科跌幅更達 9% 之上，先前漲勢較整齊的電動車類股，如貿聯 - KY、康普等也都走跌，顯示在買盤力道縮手下，先前漲多、強彈的類股都有拉回修正的壓力。不過值得留意的是，第三季財報繳出佳績的個股均相對抗跌，如面板的瑞儀、半導體的世界、光學的亞光、工業電腦的研華等，另外與 5G 相關的台揚、波若威等也隱約打出短底，可見在盤勢動盪之際，市場資金仍以基本面表現及未來展望佳的類股為關注焦點，因此 10 月營收及第三季財報有機會繳出佳績，且明年市場樂觀的類股，如電動車、部分蘋概股、5G 相關等，依舊是現階段可留意的焦點，待盤面穩定後，較有機會率先反攻，重啟漲勢。

