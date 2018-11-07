【永豐期貨】台指選擇權盤前－蘋概股賣壓重 台股開平走低失守5日線

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二下跌 43 點至 9774 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 50.95 點，電子期逆價差縮至 - 1.74 點，金融期逆價差縮至 - 6.25 點。現貨部分，三大法人賣超 69.12 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 1383 口至 6359 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少 801 口至 31926 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 1441 口至 - 5101 口。

美股周一止穩反彈但科技股續跌，日韓股市開盤同步反彈走高帶動台指期小幅開高，但周一尾盤台股拉高導至周二早盤現貨開盤小跌開出，而隨著重量級蘋概股陸續公布 10 月營收，股王大立光營收衰退導至盤中股價重挫 6% 以上，加上日媒傳聞蘋果 iphone XR 銷售不如預期，供應鏈恐有砍單危機，全球蘋概股全數中箭走跌，連機殼廠可成 10 月營收創歷史新高也不敵族群賣壓，組裝廠和碩股價更是創下四年新低，蘋概股成為拖累大盤拉回元兇，盤中一度大跌百點跌破 9800 點大關，加上漲價族群結束反彈走勢，矽晶圓漲多拉回帶動櫃買指數補跌，被動元件受到 10 月衰退影響也同步重挫，加上台塑四寶擔憂貿易戰下修第四季展望，盤中僅剩金融股翻紅收斂指數跌幅，所幸尾盤指數受亞股小幅拉高帶動下收斂跌點。終場加權指數下跌 64.86 點或 0.656%，收在 9824.95 點，成交量能 1172.19 億，較前一日增加 83.22 億。技術面來看，週二日 K 結束連六紅並一舉跌破 5 日線與月線關卡，上檔壓力重重仍造成指數無力上攻，所幸日 KD 指標與 MACD 指標持續黃金交叉向上，指數仍維持低檔區間震盪格局。

選擇權分析

從未平倉量觀察，週選擇權 OI 最大量支撐壓力區由 9700~10000 下移至 9550~9950 點，而且週買權的 OI 在 9900~10000 點附近都有接近 1.5 萬口，顯示上檔壓力較高。全月份未平倉量 put/call ratio 值維持 1.04，大於中性值 1。週買權平均隱含波動率由 27.38% 升至 31.91%，賣權平均隱含波動率由 27.93% 升至 31.8%，顯示市場以週選擇權買方壓注美國選舉大行情的氛圍增高。

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