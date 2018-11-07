

◆盤勢分析

1. 隨著週二 (6 日) 由於部分投資者參加美國期中選舉投票，美國股市交易量清淡，投資者多抱持謹慎態度，希望選後結果的為長期不確定性的股市帶來一些緩解，美股四大指數上漲 0.63%~1.14%，近日逐漸站穩月線，將來挑戰季線壓力，中長期趨勢偏多，惟短期財報發布期，個股表現將因此而走勢不同。

2. 台股周二盤中因亞股走弱影響，終場指數下跌 64.86 點，跌幅 0.66%，收在 9824.95 點，成交金額為 1171.20 億元，量增價跌，持續在月線附近整理。

3. 台股本波最低點在 10/26 的 9400 點附近，由於在短短 5 天交易日內跌深反彈上漲來到 11/2 近期高點 9906 點，最大上漲點數約 506 點，漲幅約 5.38%，在面臨下彎月線、10000 整數大關和 10/11 長黑 K 線壓力影響之下，指數勢必得進行換手整理，週二再回測 9800 點整數關卡，所幸目前 9 日 KD 目前仍向上來到 78 與 61 附近，因此多方仍或有機會再伺機出現跌深反彈，至於支撐將暫看在 5~10 日線附近，即約在 9700~9750 點，高點壓力暫看 9950~10000 點間，預估大盤極短線將在 9700~10000 點間整理，可低接高出來回操作。

4. 櫃買指數跌幅 1.73%，收在 116.71 點，櫃買指數回測月線約 116 附近的支撐，短線壓力為 10/11 黑 K 現高點 122 點附近，因 KD 技術指標開口向上，9 日 K 值仍小於 80，或有再出現反彈機會。近期法人著墨較深的族群為 PA、矽晶圓與被動元件等走弱，短線較強勢則為部分生技類股。

5. 法人籌碼：三大法人合計 - 69 億元；外資 - 44.25 億元、投信 - 4.17 億元、自營商 - 20.58 億元。

6. 國際知名指數公司 MSCI 明晟昨（6）日證實，正就大陸 A 股在指數中的權重，由 5% 提高至 20% 進行磋商，MSCI 預計於 2019 年 2 月 28 日之前宣布決定，將牽動全球資金挪移。

7. 電子類股:

(1) 面板族群: 因 3481 群創 Q3 毛利率回升，法人買盤關注，包括 2409 友達與 GIS-KY 等面板族群略見攻勢，由於股本不小，因此得留意攻擊力道可否延續。

(2) 光碟片族群: 因營運較上半年略微改善，在 Q3 財報將公布之前，再見買盤流入，包括 2323 中環與 2349 錸德等股上漲，由於本業仍在虧損中，因此不妨先觀察為宜。

(3) 高股息殖利率族群: 由於指數長線漸不利於多頭，部分保守買盤轉向於此，包括 6176 瑞儀、6214 精誠、2301 光寶科與 2356 英業達等股近期走勢優於大盤，穩健操作者可持續留意個股之動向。

(4) 驅動 IC 廠 3034 聯詠昨（6）日舉行法說會，第 3 季每股純益為 3.02 元，本季業績估將呈現小幅季減。對於驅動與觸控整合晶片（TDDI）產品遭敦泰控告侵權，該公司總經理王守仁表示，一定會捍衛公司權益。

8. 非電子類股

(1) 紡織族群: 因營運仍佳，買盤持續於此，包括 1477 聚陽、1476 儒鴻與 1402 遠東新等股再見攻勢，由於族群買盤相對較穩定，因此可持續留意相關後勢買盤變化。

(2) 塑化族群: 由於股價長期修正已大，11/5 外資大量買超 1304 台聚 55036 張，也讓周二買盤流入此族群，包括 1305 華夏與 1312 國喬等股都見買盤，因股息殖利率不低，或可留意後續買盤可否延續。

(3) 其他族群: 因部分公司實施庫藏股，或者營運獲利表現佳，部分買盤流向於此，包括 9910 豐泰、8942 森鉅與 9934 成霖等，因族群次產業較分散，因此以有交易熱度的製鞋為主。

(4) 百貨族群: 部分業者 Q3 財報不差，買盤挹注，包括 5904 寶雅、5907 大洋 - KY 與 2903 遠百近日走勢略見抗跌，因買盤交易較無法延續，加上 2912 統一超 Q3 獲利不佳，因此短線僅觀察即可。

(5) 精華光學昨（6）日公告第 3 季財報，單季稅後純益約 4.16 億元，每股稅後純益（EPS）為 8.27 元，較去年同期衰退約 16%，不如市場預期。業界認為，精華光美系客戶 Hubble 拉貨動能是否轉強，仍是該公司今年轉機關鍵，因此對全年營運仍保守看待。

(6) 世界第二、亞洲最大不銹鋼管廠允強對外投資大步走，選定土耳其首都伊斯坦堡，預定投入 30 億元設不銹鋼管及裁剪廠，年產量 4.8 萬公噸，最高設計年產能可達 12 萬公噸，為國內鋼鐵工業進軍土耳其設廠首例。

