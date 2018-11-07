台股盤前—蘋概股走弱壓抑指數 金融股本周扮演撐盤角色

台股昨 (6) 日受到蘋概股表現弱勢影響，由蘋概三雄領跌，指數最低殺超過百點、跌到 9782 點，終場下跌 64.86 點，收在 9824.95 點，成交值為 1168.8 億元。法人指出，目前指數受到蘋概股壓抑，欲大漲不易，金融股可能扮演本週撐盤角色，9800 點為今 (7) 日大盤重要支撐，能否攻上萬點還得待第 3 季財報全數公布後，才會較為明朗。

觀察盤面重點，金融股挾高殖利率、股價估值偏低等 5 大利多，扮演政策重要護盤指標。據統計，近 20 個交易日，八大官股券商買超元大金、中信金及兆豐金等金融股，尤其近日外資認錯回頭加碼金融股，帶動金融類股指數連 3 漲。

蘋果本季展望偏淡，加上新 iPhone 砍單傳聞不斷，蘋果近 2 天市值蒸發 978.97 億美元，資金大舉撤出蘋概股。相關供應鏈包括鴻海、大立光、玉晶光、和碩、穩懋、可成、嘉聯益、康控等八大指標昨全面重挫，一天市值蒸發逾千億元，鴻海更面臨市值 1 兆元保衛戰。

蘋果最快今年第 4 季發表新一代的無線耳機 AirPods，前一代 AirPods 上市後熱賣，業界看好新一代 AirPods 問世也將掀起熱潮。新 iPhone 銷售看淡，新 AirPods 將成為蘋果搶攻今年耶誕商機利器，帶旺英業達等供應鏈本季智慧裝置出貨量衝上全年高峰。

機車大廠三陽 (2206-TW) 在 2018 米蘭國際機車展上丟出震撼彈，宣布不投入 Gogoro 或光陽的電動車陣營，而是規劃與中油結盟，未來中油將在全台所屬加油站建置自有充換電系統，而三陽則會生產可在中油充換電站使用的電動車款。三陽董事長吳清源表示，經長期評估後決定走自己的路，與中油結盟組成國家隊，也期望其他業者加入。

精華光學昨公告第 3 季財報，單季稅後純益約 4.16 億元，每股稅後純益 8.27 元，較去年同期衰退約 16%，不如市場預期。業界認為，精華光美系客戶 Hubble 拉貨動能是否轉強，仍是該公司今年轉機關鍵，因此對全年營運仍保守看待。

華信投顧分析師邱鼎泰指出，蘋概股昨日受到蘋果股價表現不佳影響而拉回，目前盤面反映 10 月營收與第 3 季財報表現佳的個股，被動元件、矽晶圓等漲價概念股融資水位高，籌碼相對凌亂，勿刻意追高，可避開蘋概股與漲價題材股，盤面本週可能由金融股擔任撐盤主流，也可留意生技股、風電股等政策概念股。

邱鼎泰表示，美國期中選舉結果今 (7) 日將出爐，市場解讀時間仍須 2、3 天，下週看法就會相對明朗。目前指數受到蘋概股壓抑，欲大漲不易，9800 點為今日大盤重要支撐，能否攻上萬點還得待第 3 季財報全數公布後，才會較為明朗。