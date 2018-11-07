【華冠投顧】盤中解析：觀望期中選舉結果

劉彥良 分析師

美國期中選舉正在開票，參議院如市場預期由川普所屬的共和黨領先，不過市場預估民主黨可拿下眾議院但目前票數呈現拉鋸戰。如果共和黨全拿則有利川普政策推行，故道瓊電子盤走強，台股也跟進反攻來到 9900 點附近。

昨天弱勢的矽晶圓在合晶 (6182) 公布 Q3 財報後展開反彈，而昨天弱勢的 3D 感測也同樣轉強，其中穩懋 (3105) 前天漲停、昨天跌停，目前則上漲 6%，股價波動劇烈讓投資人摸不著頭緒。

個股走勢波動加劇，投資朋友需小心追高殺低，若回到大盤來看，目前還是處在跌深反彈的架構當中，包括大多數的個股也是，所以操作上只能作短，甚至反彈過程當中法人、主力、大戶還在調節的，就要小心反彈後再次破底。

不過我也發現在極少數的個股逆勢創下今年新高，包括農林 (2913)、高鐵(2633) 和掛牌沒多久的上海商銀(5876)，從這點可以看出資金持續流入這些防禦性質較高的個股，也代表投資朋友還是要隨時做好因應反彈行情告終的準備。

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