【華冠投顧】賴昇楷：內部利空使籌碼安定度轉差 反彈行情的關鍵點在哪裡?

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

昨夜道瓊與 SP500 指數反彈，今天日、韓股市表現也不算差，但台股受到蘋果股價續跌失守半年線衝擊（為今年五月以來首見），導致蘋概股賣壓大舉出籠，此外內資兩大族群被動元件與矽晶圓同樣表現疲弱，台股終場便在內外資主流同步走跌下，大盤增量 - 64 點破五日線與月線，OTC 指數 - 1.73%。

今日在利空氛圍下，大盤委賣張數急速攀升，是整波反彈以來首次見到的籌碼轉趨凌亂現象，價量關係也變成「價跌量增」的負向關係，所幸盤面出現的幾個現象暗示多頭並非毫無可取之處：(1) 摩台期與台指期低點皆不隨現貨破昨低，逆價差轉為收斂；(2) 大盤雖然下跌增量，但收盤不到 1200 億的量仍低於短期所有均量，殺低力道不算嚴重；(3) 大盤收盤仍守 11/2 爆量Ｋ棒低點，多方極短線最重要的防守點仍有守。

＜操作策略＞

原先的操作策略是即便大盤回檔但只要維持「價跌量縮」、「守住 11/2 低點」兩項要件就可視為強勢整理，持續以反彈波看持，逢回仍站買方。不過今天兩項要件當中去掉了一項，部分個股尤其是蘋概股在經歷今日的跌勢後也形成了短線套牢帶，因此操作策略調整為「多空雙向」操作。

至於多方的防守點如何設置？反彈行情的關鍵點在哪裡？歡迎加入昇楷 Line@ (點擊 http://line.me/ti/p/@ace168 或搜尋 ID: @ace168) 後，到主頁看盤後分析文便知道。

＜強弱勢股＞

今日強勢股以面板雙雄《3481 群創》、《2409 友達》為首，具季報加持的紡織股《1476 儒鴻》、《1477 聚陽》、《9910 豐泰》亦有逆勢表現。

今日弱勢股以蘋概股首當其衝，另被動元件族群受到龍頭《2327 國巨》10 月營收劇減 38% 帶衰導致全線大跌，甚至連祭出庫藏股措施的《2492 華新科》都打跌停，由於國巨自千元之上起跌至今始終被下降趨勢線壓著打，在突破之前整個族群都很難擺脫中長線的弱勢慣性，至於矽晶圓族群《6488 環球晶》、《3532 台勝科》、《5483 中美晶》、《6182 合晶》雖然下跌但畢竟還在月線之上，較偏漲多回檔結構。

＜避開個股＞

新款 iPhone 手機在中國大陸銷售數字遠遠低於預期，除了衝擊蘋果自身股價摜破半年線外，相關供應鏈亦面臨被砍單的窘境，今日蘋概股《2317 鴻海》、《3008 大立光》、《6269 台郡》、《4915 致伸》、《4912 聯德控股 - KY》、《6121 新普》、《2313 華通》、《4943 康控 - KY》、《6153 嘉聯益》、《3406 玉晶光》... 全線重挫並形成短線大量套牢，操作上要避開這些個股甚至可建立避險部位。（當中便有昇楷今日作空的標的，細節請看今日 "盤後影音"）。

＜鎖定個股＞

上週搶短並於反彈至壓力帶逢高獲利了結的「口袋名單」，許多個股仍保持相對較佳的結構，假使前述大盤多方守點有守，相關個股可待量縮回測支撐時重新伺機切入。

目前在線形結構和價量配合方面都還維持得不錯的個股包括《3596 智易》、《3231 緯創》、《4947 昂寶 - KY》、《2376 技嘉》、《3059 華晶科》、《5243 乙盛 - KY》、《8936 國統》、《4927 泰鼎 - KY》、《3360 尚立》、《8341 日友》... 等。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

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