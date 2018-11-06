美期中選舉將揭曉 瑞銀：民主黨掌眾議院 美元可望繼續走強

本週堪稱「超級美國週」除了當地時間 6 日的期中選舉外，緊接著還有 8 日美聯儲利率會議，牽動全球金融市場敏感神經。瑞銀預期，6 日的期中選舉，民主黨拿下眾議院控制權機率甚高，未來美元走強機率大。

瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區經濟學家韋輝廉 (Philip Wyatt) 表示，以目前態勢來看，預估最後可能是民主黨掌眾議院，執政的共和黨守住參議院，而眾議院將支持美聯儲的緊縮貨幣政策，預期美元未來數月將升值的機率頗大。

但瑞銀也提醒，從經濟數據來看，美國 10 月 ISM 製造業指數跌至 57.7，雖然還在 50 的榮枯分水嶺之上，但仍低於市場預期，但因為民主黨很可能掌握眾議院超過 6 成的多數席次，預料對總統川普造成施政巨大壓力，預料政治不明朗因素也將提高美元貶值的可能。

安聯環球投資全球投資策略首席杜納恩 (Neil Dwane) 認為，此次期中選舉如果民主黨在參、眾議院其中一邊勝出，打破共和黨完全執政局面，可能使川普政策可能缺乏方向性而增加不確定性，並讓風險性資產可能會缺乏政策激勵而區間整理，但預期之後將逐漸回歸基本面，下檔風險相對較小。

但若由共和黨繼續完全執政，預期川普可能會推出更多刺激性政策以穩固競選連任，包括對中國科技產業的打壓，以及積極調整貿易策略。

杜納恩 (Neil Dwane) 認為，如果共和黨繼續掌控眾議兩院，預期風險性資產可能會因政策刺激而有利多效應，但政治風險也恐讓股市震盪更加激烈。