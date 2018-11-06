美期中選舉牽動市場 若參眾兩院由它拿下 人民幣恐再逼近7

美國期中選舉將在當地時間週二進入最後投票階段，分析師指出，若共和黨繼續執掌參眾兩院，美元兌人民幣匯率恐會重新逼近 7 的心理關卡，其他包括印度盧比、南非蘭特、土耳其里拉和墨西哥披索等新興市場貨幣也會面臨風險。

目前民調顯示，民主黨可能重掌眾議院，共和黨則可能保住參議院的多數席位，投票結果公佈預計會到美國時間週二夜間甚至週三才會出爐。而投票結果對於市場走勢也會有關鍵性的影響。

首先，若民主黨拿下眾議院，共和黨拿下參議院，分析師認為這是目前認為最可能的情況，若真如此，市場反應會很輕微。

第二種情況，是共和黨繼續掌握參眾兩院，野村認為，這將促使美元 / 人民幣匯率重新逼近 7.00 水準，在這種情況下風險最大的新興市場貨幣包括印度盧比、南非蘭特、土耳其里拉和墨西哥披索。

花旗則表示，如果共和黨全勝，進一步減稅的預期將造成國債遭拋售；野村預計這種情況下 10 年期國債殖利率可能超過 3.25%。

第三種情況，則是民主黨拿下參眾兩院，屆時川普的政策要推會面臨很大阻力，國會還可能啟動彈劾程式的風險，可能導致美股大跌，韓元、台幣和印度盧比很可能受壓。屆時風險資產會面臨壓力，投資人可能會回歸債券避險，美國國債看跌情緒將減弱。

儘管人民幣近來暫別 7 的心理關卡，建信金融資產投資有限公司研究主管韓會師認為，在人民幣近期連續攀升之後，千萬不要陶醉於所謂的空頭損失慘重，因為打擊空頭根本不是目的，重建國內外投資人對於人民幣中長期穩定的信心才是根本；而人民幣多頭也沒必要過度樂觀，目前的國內外宏觀經濟和國際收支形勢很難支持人民幣持續升值。

韓會師指出，當務之急是恢復「參考一籃子貨幣」在人民幣定價中的核心地位，令投資人將注意力從人民幣兌美元雙邊匯率上移開，建立理性預期的基礎，否則市場很可能一次次陷入對具體點位的豪賭之中，監管當局也難免一次次陷入被動應對。