阿里巴巴：未來五年實現2,000億美元全球進口計劃

阿里巴巴集團首席執行官張勇在中國國際進口博覽會上宣佈，阿里巴巴未來五年的2,000億美元全球進口計劃。

貨品將來自全球120個國家和地區；此舉是阿里巴巴長遠推進全球化戰略的承諾，滿足中國消費者對全球的優質商品日益增加的需求。這一計劃將覆蓋天貓、天貓國際、B2B、盒馬鮮生、雲象、銀泰、大潤發及零售通等阿里巴巴數字經濟體各業務。

如今，已有數以百萬計的企業在阿里生態內合作共贏，服務超過6億消費者。阿里曾提出，目標到2036年，服務全球20億消費者、幫助1,000萬中小企業在阿里生態盈利、創造1億就業機會。

數據顯示，中國已連續9年保持全球貨物貿易第一大出口國和第二大進口國地位。從2001年到2017年，中國的貨物進口平均年增速是世界進口增長速度的兩倍。而在過去4年間，天貓國際已引進了75個國家3,900個產品種類、近19,000個海外品牌到中國市場，當中有八成以上是首次入華。

根據德勤中國攜手中國國際商會與阿里研究院共同發佈《中國進口消費市場研究報告》指出，中國跨境電商零售進口滲透率（指通過跨境電商購買進口商品的人數佔網購消費者人數的比率）已經從2014年的1.6%迅速增加到2017年的10.2%。

數據顯示，2018年在阿里巴巴天貓國際平台，月均買家數就達到1,000萬，覆蓋62個國家。