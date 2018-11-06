山林水與法商蘇伊士集團合作 布局千億元台灣再生水市場

經濟水利署估算，全台的再生水產業潛在商機超過 1000 億元，並已依「公共污水處理廠放流水回收再利用示範推動方案」將設立 6 座示範廠，環工業者山林水 (8473-TW) 今 (6) 日宣布，與專業外商簽署合作備忘錄進一步合作，攜手進軍台灣再生水市場。

山林水此合作備忘錄 (MOU)，簽定以 4 年為期，共同以「SUEZ InSight 智慧水務系統」及「長期薄膜性能協議」兩項技術合作，合作對象為全球最大水務公司法商蘇伊士集團，此合作案未來將進一步擴及中國大陸及東南亞市場。

山林水董事長郭淑珍表示，因應全球極端氣候變遷，缺水危機已成全球共通現象，突顯水資源管理的重要性，台灣再生水業務需求也日受重視。山林水與全球領先的 SUEZ-WTS 同步看好台灣再生水市場，未來將透過該集團強有力的再生水處理技術為後盾，結合山林水耕耘已久的台灣市場，將可以建立優勢合作平台，逐步擴大在台灣，以及未來中國及東南亞的再生水務市場。

山林水總經理吳人傑也指出，山林水對工業製程用水分流及回收再利用已累積相當的技術能量，在觀音工業園區污水處理廠即是採用 SUEZ-WTS 的「智慧水務系統」和「薄膜生物反應器核心技術」，運行至今性能良好。本次山林水與世界級 SUEZ-WTS 強強聯手，除積極實踐綠色工程理念，將建立再生水務專業的軟體及硬體技術團隊，在台灣共同建立智慧水務與原廠長期薄膜保障服務模式的標竿。

SUEZ-WTS 為全球領先的環境服務法商蘇伊士集團在收購美國奇異 (GE) 水處理公司之後所成立的新業務單元，法商蘇伊士集團累計在大中華地區已建立了超過 260 座水處理廠和汙水處理廠。SUEZ-WTS 擁有的「InSight 智慧水務系統」，是集結了雲端計算、物聯網、大數據等智慧數位平台技術，能即時監測設備運行，更可以在有受損風險時，經數據分析後即時示警，向水處理廠提出可能解決方案，有效防止當機、延長設備使用年限和提高營運效率。

另一項重要的「薄膜生物反應器核心技術」，優點為膜孔小、耐壓高，被廣泛地用於純淨水處理、循環水處理、鍋爐水處理、廢水處理及再利用的各項領域。

在政府通過「再生水資源發展條例」後，依經濟部水利署預估，台灣整體再生水的市場規模，透過政府興辦或媒合民間自提方案逐步推動，除了 6 座再生水示範廠建設費用約 151 億元，加上後續地方政府及業者投入，未來若能達成 120 年再生水量目標，由現行每日 42 萬噸提高至 132 萬噸，合計潛在商機高達 1000 億元，預期可帶動國內再生水產業蓬勃發展。