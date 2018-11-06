【華冠投顧】武傑電台:蘋概、漲價族群一面倒!反彈結束了嗎?!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 3406 玉晶光、9958 世紀鋼、2314 台揚、3324 雙鴻、2327 國巨。

台股盤勢分析:

不進則退

僅管日、韓股市表現亮眼，台股早盤卻小跌 - 1 點開出，雖然一度由黑翻紅，但是在蘋果股的賣盤壓抑下；加權指數震盪走低，指數一度重挫百點。尾盤跌勢收斂，終場下跌 - 64 點作收，收在 9824 點，成交量 1171 億。

在沒有國際消息面的影響下，台股早盤多頭『該攻而不攻』；導致短多買盤殺出，指數震盪走低。雖然終場跌幅不大，但是對內資的『多方信心』卻是一大擊。對於今天盤勢的變化… 不知道黑手『太有信心』?! 還是『欠缺信心』?! 短多的殺出，雖然可以是『浮額清洗』；但也可能導致『信心崩盤』。

目前從盤後的籌碼變動來看，台股結構沒有什麼改變，『重返萬點』還是有機會；只是今天台股『該漲而不漲』… 對下半周的台股而言，就是『不進則退』!!

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今天盤面上個股:

強勢的個股有:

2419 仲琦、2349 錸德、3481 群創、4426 利勤、9910 豐泰… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

弱勢股方面:

3443 創意、6153 嘉聯益、4147 中裕、6105 穩懋、6452 康友 KY… 等，今天台股創最大跌幅，很多股票都跌停，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

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