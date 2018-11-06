【華冠投顧】台股一度殺百點，電子族群出現重挫!

美股漲跌互見，台股開低震檔走低，在電子族群砷化鉀，蘋概股，被動元件，矽晶圓等重挫，指數一度大跌 107 點，來到 9782 低點，尾盤跌幅收斂下跌 64 點，以 9824 作收，成交量 1171 億元，價跌量增。

結構: 電子股重挫 1.07%，金融股護盤漲 0.2%，傳產股小跌 0.4%，OTC 指數重跌 1.72%，下跌家數 877 檔大於上漲 519 檔。昨日已提醒投資人要小心，在大盤大漲 500 點之後將轉為震盪盤，操作不宜追高，以低買高賣為原則，逢高可獲利減碼。今日電子重挫族群: 砷化鉀，蘋概股，被動元件，矽晶圓等，包括穩懋 (3105)，全新(2455)，嘉聯益(6153)，可成(2474)，台郡(6269)，玉晶光(3406)，大立光(3008)，華新科(2492)，國巨(2327)，禾伸堂(3026)，蜜望實(8043)，嘉晶(3016)，環球晶(6488)，台勝科(3532)，立積(4968)，康控(4943) 以及祥碩 (5269) 等股價均重跌或跌停板，不過，今日重挫族群在大盤尚未有立即反轉時，還有一次機會漲，重點下次漲，是給投資人賣的，千萬不要看漲去追，不要搞錯!

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