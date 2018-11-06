【日盛投顧】再回測9800點整數關卡

◆盤勢分析

1. 台股周二盤中因亞股走弱影響，終場指數下跌 64.86 點，跌幅 0.66%，收在 9824.95 點，成交金額為 1171.20 億元，量增價跌，持續在月線附近整理。

2. 台股本波最低點在 10/26 的 9400 點附近，由於在短短 5 天交易日內跌深反彈上漲來到 11/2 近期高點 9906 點，最大上漲點數約 506 點，漲幅約 5.38%，在面臨下彎月線、10000 整數大關和 10/11 長黑 K 線壓力影響之下，指數勢必得進行換手整理，週二再回測 9800 點整數關卡，所幸目前 9 日 KD 目前仍向上來到 78 與 61 附近，因此多方仍或有機會再伺機出現跌深反彈，至於支撐將暫看在 5~10 日線附近，即約在 9700~9750 點，高點壓力暫看 9950~10000 點間，預估大盤極短線將在 9700~10000 點間整理，可低接高出來回操作。

3. 櫃買指數跌幅 1.73%，收在 116.71 點，櫃買指數回測月線約 116 附近的支撐，短線壓力為 10/11 黑 K 現高點 122 點附近，因 KD 技術指標開口向上，9 日 K 值仍小於 80，或有再出現反彈機會。近期法人著墨較深的族群為 PA、矽晶圓與被動元件等走弱，短線較強勢則為部分生技類股。

4. 法人籌碼：三大法人合計 - 69 億元；外資 - 44.25 億元、投信 - 4.17 億元、自營商 - 20.58 億元。

面板、光碟片、高股息殖利率、紡織、塑化、其他、百貨等族群逆勢中仍見買盤

1. 電子類股:

(1) 面板族群: 因 3481 群創 Q3 毛利率回升，法人買盤關注，包括 2409 友達與 GIS-KY 等面板族群略見攻勢，由於股本不小，因此得留意攻擊力道可否延續。

(2) 光碟片族群: 因營運較上半年略微改善，在 Q3 財報將公布之前，再見買盤流入，包括 2323 中環與 2349 錸德等股上漲，由於本業仍在虧損中，因此不妨先觀察為宜。

(3) 高股息殖利率族群: 由於指數長線漸不利於多頭，部分保守買盤轉向於此，包括 6176 瑞儀、6214 精誠、2301 光寶科與 2356 英業達等股近期走勢優於大盤，穩健操作者可持續留意個股之動向。

2. 非電子類股

(1) 紡織族群: 因營運仍佳，買盤持續於此，包括 1477 聚陽、1476 儒鴻與 1402 遠東新等股再見攻勢，由於族群買盤相對較穩定，因此可持續留意相關後勢買盤變化。

(2) 塑化族群: 由於股價長期修正已大，11/5 外資大量買超 1304 台聚 55036 張，也讓周二買盤流入此族群，包括 1305 華夏與 1312 國喬等股都見買盤，因股息殖利率不低，或可留意後續買盤可否延續。

(3) 其他族群: 因部分公司實施庫藏股，或者營運獲利表現佳，部分買盤流向於此，包括 9910 豐泰、8942 森鉅與 9934 成霖等，因族群次產業較分散，因此以有交易熱度的製鞋為主。

(4) 百貨族群: 部分業者 Q3 財報不差，買盤挹注，包括 5904 寶雅、5907 大洋 - KY 與 2903 遠百近日走勢略見抗跌，因買盤交易較無法延續，加上 2912 統一超 Q3 獲利不佳，因此短線僅觀察即可。