美期中選舉將至 臉書封鎖115個可疑帳號

美國期中選舉在即，臉書 (FB-US) 在今日宣布，已經封鎖了 115 個臉書帳戶，因為這些帳號可能是國外機構的虛設帳號，該公司擔憂這些帳號可能被用來干預美國選舉。

臉書表示，美國執法與情報機構在前幾日發出通知，指稱臉書某些線上的帳號「可能與外國實體有關」。臉書網路安全政策負責人 Nathaniel Gleicher 在一篇部落格中表示，在收到通知之後，「我們立即封鎖了這些帳戶，目前正在更詳細地調查它們。」

不久之前，美國執法和情報機構才發表聲明，雖然尚未發現明顯破會選舉的跡象，但「美國人應該警惕俄羅斯傳播假新聞的企圖」，並提醒民眾要時刻防範俄羅斯干預美國選舉的意圖。美國 2018 的期中選舉將在美東時間周二上午 6 點開始，預計選票結果將在隔日清晨逐漸揭曉。

「有鑑於我們距離美國的重要選舉只有一天的時間，我們希望讓人們了解我們採取的行動以及我們目前所了解的事實，」臉書在文章中表示。

臉書目前在 Instagram 上封鎖了 85 個帳戶，在 Facebook 上則封鎖了 30 個帳戶。 該公司表示，被封鎖的 Instagram 帳戶是英文版，而被封鎖的 Facebook 帳戶相關的頁面則大多是法文版和俄文版。

在上週發表的一項研究中發現，當前社交媒體上的誤導訊息傳播速度比 2016 年總統大選期間的傳播速度來的更快。在當時總統大選期間，俄羅斯被指控通過大規模的線上宣傳活動來操縱選舉並故意讓川普獲得最終勝利。