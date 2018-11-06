蘋果再遭降級 財報後已累跌近10%

周一蘋果股票再遭降級，盤中股價一度下跌超 3.7%，跌破 200 美元關口。截止收盤，蘋果股價下跌 2.84%，至 201.59 美元。自上周五公布最新財報之後，該公司股價已累計下跌近 10%。

Rosenblatt 證券將蘋果股票評級由買入下調至中性，目標股價下調 3.6%，至 200 美元。Rosenblatt 擔憂 2019 年下半年 iphone 售價的上漲無法抵消其銷量的下降，並下調了第四季蘋果公司產量和運輸的預期。

分析師 Jun Zhang 寫道，「第四季指引印證了我們對 iPhone XS/XR 的銷量和產量將低於預期的觀點」。 Jun Zhang 表示，「iPhone Max 銷量不錯，可能有助於提高平均售價和毛利率，但是我們認為 2019 年下半年，蘋果的 ASP 將難以增長。」

上周五，蘋果公司公布最新財報後，遭到多家投行降級。美銀美林將蘋果的評級從買入降至中性，同時將目標價從 235 美元下調至 220 美元。摩根士丹利對蘋果的目標價從 247 美元下調至了 226 美元。

美銀美林分析師 Wamsi Mohan 認為， 「由宏觀經濟環境較弱帶來的風險有所增加」 ，並列出四個降級理由：

蘋果 App 商店收入增長放緩，特別是在中國；第四季指引暗示，iPhone 銷量有可能低於預期；投資者可能將 iPhone 銷量數據解讀成負面的；美元走強或導致新興市場增長放緩。

上周四，蘋果公司發布的財報顯示，儘管每股收益（EPS）好於預期，總體營業收入和 App Store 等服務業務收入均創單季最高紀錄，但 iPhone 銷量和服務業務收入均低於市場預期，年增率增長均放緩，iPad 和 Mac 銷量均現負增長。更重要的是，在年末重磅購物季所在的第第四季，蘋果的營收指引中位值低於市場預期。

上周五，蘋果股價下跌 6.6%，創 2014 年 1 月以來最大單日跌幅。蘋果市值一天內縮水 711.9 億美元，一度跌破了兆美元大關。截止上周五，蘋果股價已經連續第五周下跌，為 2012 年以來首次。

今年 9 月蘋果發布三款新 iPhone——iPhone XR、XS、XS MAX，其中 iPhone XS MAX 的起售價超過了 1000 美元，成為史上最貴 iPhone。

第三季 iPhone 的平均售價已經高達 793 美元，連續四個季度超過 700 美元，創下今年以來新高。摩根大通指出，和第二季一樣，蘋果公司第三季營業收入的推手不是銷量而是售價。摩根大通認為，蘋果公司已經成功開發出一種溢價定價策略，通過價格的持續上漲來推動營收增長。

然而，近期 iPhone XR、XS 被曝出全面砍單，蘋果的高價策略似乎也不起作用。華爾街見聞文章提到，據日經新聞報導，蘋果已告知其智慧型手機組裝商富士康及和碩，暫停為本月所推 iPhone XR 新增專門生產線的計劃。蘋果還要求規模更小一些的 iPhone 組裝商緯創隨時準備接受緊急訂單，但不會是 iPhone XR 的訂單。證券日報援引經銷商透露，因價格過高，上市到現在，iPhone XS 銷量大大低於預期。

此外，雖然 CEO 庫克仍看好印度市場，但權威機構 Counterpoint 表示，iPhone 的價格越來越高，但其功能和規格卻沒有那麼引人注意。加之安卓系統的用戶大幅增加，在第第四季假日季，蘋果在印度的 iPhone 銷量預計將下降約四分之一，或導致全年在印度的銷量下滑，也將是四年來首次。