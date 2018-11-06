貴金屬盤後─期中選舉前 美元疲弱 黃金收低1美元

黃金價格週一小幅下跌，連續第三個交易日守於每盎司 1230 美元之上。美國期中選舉將至，美元小幅疲弱，但黃金仍下跌。

分析師說，儘管近幾週，美元指數大幅上漲，黃金守勢却良好，讓人矚目。

12 月黃金下跌 1 美元，或接近 0.1%，收於每盎司 1232.30 美元，介於今日高點 1236.60 與低點 1228.40 美元中間水準。

上週，黃金小幅收低。一份報告顯示美國就業市場較預期強勁，聯準會 (Fed) 於 12 月可能升息。升息能推升美元，美元走強使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更貴，價格因而受到壓力。

供應管理協會 (ISM) 今日公布 10 月非製造業指數下降至 60.3，9 月為 61.6，亦為 21 年高點。

該數據公布後，美元持續下跌。週一，美元指數下跌 0.3% 至 96.286。上週四，美元指數轉弱，美國股市表現不佳，黃金收盤因而創逾三個月高點。

分析師說，近幾週，股市遭遇賣壓，投資人規避風險，支撑了黃金上漲。若中美貿易爭議好轉，美元開始下跌，亦將助使黃金上漲。

分析師觀察 1236 美元技術性壓力水準，若突破，可望測試 1266 美元。

投資人亦應注意幾個國家央行加碼買進黃金。此一行動可能蓋過美元上漲與升息壓力，促使黃金走高。

根據世界黃金協會報告顯示，今年第三季各國央行的黃金儲備較去年同期增加 22%。

12 月白銀下跌 10.9 美分，或 0.7%，至每盎司 14.647 美元。1 月白金下跌 0.7% 至每盎司 869.40 美元。12 月鈀金上漲近 1.6% 至每盎司 1121.60 美元。

12 月銅下跌 1.8% 至每磅 2.758 美元。