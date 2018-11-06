資金吃緊 富力擬增發8億H股融資百億 瞄準「北水」接盤

發債不太順遂的富力地產 (2777-HK) 決定股權融資，擬增發約 8.0559 億股 H 股，集資償還債務、補充營運資金、項目投資。以前 5 個交易日收盤價平均港幣 12 元打 8 折計，集資約港幣 100 億元。

富力地產昨日發出通告，將在 12 月 11 日召開臨時股東大會，建議發行不超過 8.056 億股新 H 股。新 H 股將不超過擴大已發行 H 股總數約 44.24%，以及擴大後總股本的 20%。

新 H 股發行完成後，富力總股份將增至 40.28 億股，H 股比重將由以往的 31.5%，增加至 45.38%。中資股比重則跌 13.88 個百分點，至 54.62%。新 H 股發行完成前累計未分配的任何滾存利潤，將由所有股東，包括新 H 股股東共同享有。

受此消息影響，富力股價昨日開盤下跌，盤中最高跌幅超過 10%，收盤報港幣 12.14 元，跌 8.72%，股價比高點時幾近腰斬。今 (6) 日跌勢未止，開盤後下殺 3.13%，現報港幣 11.82 元，跌 2.636%。

富力地產股價走勢 (圖：新浪財經)

富力債務罩頂，這次進行股權融資似乎在市場意料之中。富力歷年財報數據顯示，2015-2017 年，富力地產的總負債分別為人民幣 1345 億元、人民幣 1795 億元、人民幣 2332 億元；2018 年負債規模已達人民幣 2863 億元。

2015-2017 年，富力資產負債率呈上漲趨勢，分別為 124.3%、159.9%、169.6%，2018 年上半年則較 2017 年年末上升 17.9% 至 187.5%。

富力此次發行 8 億股，新 H 股面值人民幣 0.25 元，發行價不低於前 5 個交易日 H 股收盤價平均數的 80%，以富力近段時間平均股價港幣 12 元計算，此次融資額約港幣 100 億元，增發新股成本為港幣 19.2 億元。若要獲得港幣 100 億元發債融資，以較高利率水準 10% 計算，融資成本為港幣 10 億元。

不過，股市低迷情況下，富力為何選擇在這個時間點進行融資？市場人士推斷，富力希望籌集資金減輕財務方面的壓力，以及市場已有滿意的認購方案。

此外，「北水」重新湧入香港資本市場跡象，或許也是富力此時增發新股的原因之一。自 9 月初以來，滬市港股通資金淨流入天數已明顯增加，扭轉了近幾個月來多數淨流出的格局。

而且「北水」仍然重倉中國房地產股，如融創 (1918-HK)，「北水」持倉均價為港幣 26.55 元，持倉占比達 25.1%；合景泰富 (1813-HK) 持倉占比 7.55%，旭輝控股 (0884-HK) 持倉占比 7.36%。

德銀也指出，今年 9 月份「北水」南向資金明顯流入工行、招行及融創，分別淨流入港幣 762.79 億元、港幣 186.29 億元及港幣 231.13 億元，預計「北水」有重新淨流入港股的趨勢。

因此，市場人士分析，境內投資者可能對富力新股進行認購，通過滬港通、深港通來接盤。因此，縱使富力這個舉動稍顯冒險，但資金緊俏總歸能暫時獲得紓緩。