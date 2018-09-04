恒大8月銷售400億 完成全年7成目標 富力年增28%

於港股掛牌之內房股 8 月銷售數據出爐，當中中國恒大 (3333-HK) 以銷售額逾人民幣 400 億元拔得頭籌，涉及銷售面積超過 380 萬平方公尺，分別年增 20.4% 及 15%。同期，富力地產 (2777-HK) 銷售額人民幣 92.4 億元，年增 28%。

截至今 (4) 日發稿，恒大跌 0.182%，報港幣 24.45 元；富力地產漲 0.771%，報港幣 15.68 元。

恒大中國股價 圖：新浪財經

恒大 8 月合約銷售金額人民幣 402.5 億元，涉及銷售面積 382.2 萬平方公尺，銷售均價為每平方公尺人民幣 10538 元。今年 1 月至 8 月，累計合約銷售金額達人民幣 3850.9 億元，較去年同期微增 1.16%，累計銷售面積為 3663.9 萬平方公尺。按此計算，恒大前 8 月已完成全年銷售目標人民幣 5500 億元的 70.02%。

該公司管理層上週公佈上半年財報時表示，有信心完成銷售目標，但無意上調。

除恒大外，富力地產 8 月合約銷售額約人民幣 92.4 億元，年增 28%；銷售面積 73.44 萬平方公尺，年增 9%。今年首 8 個月，該公司總合約銷售金額達人民幣 766.8 億元，年增 47%；銷售面積約 581.9 萬平方公尺，增長 43%。

