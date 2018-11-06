澳優：行業整合加速，強者恆強格局已顯現

隨著居民收入及消費水平不斷的提升，對乳製品的需求量也在增加。市場需求的增加，助推了大量的中小企業紛紛踏足乳業行業，分羹市場份額。但是，大部分中小企業因為市場規模小，不具備建設乳業全產業鏈的實力，因此乳製品的大部分原料奶都是從外面養殖散戶低價採購的，其品質很難與牧場奶媲美。這也導致了乳製品行業產品質量參差不齊，嚴重的擾亂行業良性發展。近些年，乳製品行業頻發“毒奶粉”事件，如：三鹿“三聚氰胺”事件，“偽巴氏”、“假洋奶”等。

乳製品行業問題頻繁之際，2016年6月8日，國家食品藥品監督管理總局發布的《嬰幼兒配方乳粉產品配方註冊管理辦法》中指出，無論是國產的還是進口嬰幼兒配方乳粉都將受到監管。至此，全行業面臨洗牌重置的局面，乳製品企業進入整改階段。

特別是今年1月1日實行的新政中第七條，其中指出在我國境內生產銷售的企業以及境外出口到我國的企業必須要進行配方申請。換句話說，沒有進行配方註冊的企業將不能在我國市場進行嬰幼兒配方乳粉的銷售。這也直接扼殺了“不具備研發能力及生產能力”的企業，市場更傾向於有去弱留強，甚至是強者恆強的發展格局。

隨著行業整合步入深水區，行業“強者恆強”的局面也在顯現，例如：國內領先的嬰幼兒奶粉生產商——澳優乳業股份有限公司（01717-HK，簡稱“澳優” ）

前三季盈喜，淨利同增79%

11月2日，澳優發布盈喜公告稱，預期今年前三季，銷售收入為37.82億元人民幣(單位下同)，同比增長38.59%；股東應占利潤預計增加至約4.56億元，同比增長106.5%，若撇開其他收入，經調整後的利潤預計增加至約3.95億元，同比增長79.1%。其中，第三季度銷售收入為11.99億元，同比增長16.8%。澳優指出前三季度利潤增加，主要源於核心業務分部自家品牌配方奶粉產品，銷售額上升約58.2%。

從上述表格中，不難發現澳優近一年的業績表現是比較亮眼的。毛利率方面，從2017年三季度41.31%增至2018年半年報報告期的46.37%，毛利率持續走高的背後，是澳優對自家乳製品品牌重新定位，導致自有品牌配方奶粉業務銷售收入高於其他業務收入。同期，淨利潤也是大幅抬升，其中值得注意的是，淨利潤的增速一直高於營業收入的增速，這也意味著澳優在盈利能力相對強勁，企業正處於較高回報率的發展階段。

若從現金流淨額上看，淨利潤的不斷抬升，澳優的現金流淨額在減少，特別是2018年半年報，現金流出量大，主要原因可能要歸於上半年度，澳優收購同業“Ozfarm”乳企，及新項目投入的增加影響所致。

核心品牌輸出強勁，行業地位無可撼動

澳優是一家擁有完善的從收奶、生產到市場終端銷售的產業鏈條，並在中國、北美、歐洲、俄羅斯、中東等地擁有銷售服務網絡的國際乳業公司，旗下的Kabrita（佳貝艾特）品牌奶粉暢銷中國、美國、荷蘭等40多個國家和地區，能力多、海普諾凱1897、美優高、美納多品牌全面覆蓋中國高、中、低端奶粉市場。

（上圖為澳優旗下主要的乳製品品牌）

其中，Kabrita（佳貝艾特）是澳優旗艦產品，號稱“全球第一羊奶粉”。在2018年半年報中，澳優指出佳貝艾特系列產品佔中國進口嬰幼兒配方羊奶粉總進口量的66.6%，是所以進口品牌之首。截至2018年上半年，佳貝艾特實現銷售收入為9.078億元（中國銷售收入7.96億，海外1.118億），同比增長約67.7%。其中中國地區銷售收入最佳，同比增長77%，海外同比增長僅22.1%。

佳貝艾特2018年上半年收入佔自有品牌配方牛奶粉及羊奶粉產品業務收入的43.72%，佔總營業收入的 35.16%。另外佳貝艾特憑藉優質的服務、嚴謹創新的精神，市場佔有率自2014年以來，連續4年保持市場第一的位置。

借助佳貝艾特羊奶粉的銷售收入的穩增，澳優將乘勝追擊，澳優2018半年報中指出，公司將不斷建設完善分銷渠道，為消費者提供優質產品與服務，自有品牌配方奶粉產品市場認可度不斷提高； 公司自有品牌配方羊奶粉產品佳貝艾特的質量及高營養價值逐漸被消費者認知並接受； 公司在澳洲收購的一座工廠及荷蘭兩座新工廠陸續投產，公司產能進一步提升；公司管理及營運效率穩步提升等。

牛奶粉產品持續高增長，佔比進一步提升

若是說佳貝艾特單一品牌保障了澳優自有品牌配方羊奶粉業務的收入。那麼，為澳優自有品牌配方牛奶粉業務的輸送“砲彈”的品牌產品，多達8個知名的品牌奶粉，例如：能力多、海普諾凱、悠藍、Ozfarm等。自有品牌配方牛奶粉業務採用的是多品牌發展戰略，銷售收入及增速均在自有品牌配方羊奶粉業務之上，截至2018年上半年度，自有品牌配方牛奶粉業務實現收入11.68億元，同比增長80.5%，佔總營業收入的45.24%。值得一提的是，自有品牌配方牛奶粉業務銷售收入佔總營收從2017年度末的40.32%提升至2018年上半年度的45.24%。如此看來，多品牌戰略的自有品牌配方牛奶粉業務的業績增速及貢獻度均超過單一品牌的自有品牌配方羊奶粉業務，未來或許成為澳優發展的主要收入來源業務板塊。

中國奶粉市場空間巨大，澳優羊奶粉優勢盡顯

在政府扶持、行業整合以及二胎政策鬆綁等利好因素下，嬰幼兒奶粉行業發展前景仍然比較樂觀。據中國產業信息研報指出，預計嬰幼兒奶粉市場規模仍將繼續擴張，在2023年將達到2260億元。不過市場規模增速會逐漸放緩，預計未來幾年內將保持在8%左右的增幅2017-2020年將會是中國人口的爆發集中時段，預計平均每年增加717萬新生兒，新生兒的出生將刺激嬰幼兒奶粉市場的需求。 2016年-2020年嬰兒奶粉市場規模呈上升趨勢。

在嬰幼兒奶粉中，羊奶粉的需求不斷的增加，數據顯示，2014年羊奶粉市場規模僅為35億元，到了2016年，市場規模增長達到50億元，預計到2020年，羊奶粉市場規模可超400億元。至此，作為羊奶粉領軍企業，澳優的佳貝艾特將有更廣闊的發展空間。

作為羊奶行業的龍頭，澳優並不滿足與此。隨著我國一帶一路的推動下，澳優近幾年通過國際併購，投資設廠，再採用進口奶源進行生產，即可佈局全球市場的同時，通過佳貝艾特良好的市場口碑，進一步佔領消費市場份額。

結語：

隨著國內乳製品行業這幾年的洗牌重置，乳製品行業相關的龍頭也在不斷的湧現，其中就有羊奶粉領域的領軍者澳優。從2018年前三季度中，我們不難發現澳優通過核心產品佳貝艾特的良好口碑，再通過多品牌戰略，打造出另一大業績增長點。對於未來中國奶粉行業發展紅利，澳優以羊奶粉領軍者的身份佔領了一定的市場份額，對企業國際化推廣及資源整合具備不可逆的優勢。至此，我們也希望澳優能代表我國“走出去”的發展戰略，深耕乳業發展，打造為國際化乳企。