高盛示警：避免經濟過熱 升息腳步恐怕還要加快

高盛集團的首席經濟學家 Jan Hatzius 週日 (4 日) 在報告中指出，通膨攀升的速度可能快於預期，呼籲政策制定者採取行動避免「危險的過熱」。該投行的建議在評估是否有必要進一步升息前，至少還需升息 5 碼，看法非常鷹派。

週五公布的非農就業報告顯示，非農就業人數大幅增加 25 萬，失業率為 3.7%，美國經濟在 10 月並未出現放緩的跡象，平均時薪則是年增 3.1%。

聯準會預估自然失業率為 4.5%，Hatzius 認為，此預估「大致上是合理的」。展望未來，高盛預測，到 2020 年初，失業率將繼續下降至 3%，此外，勞動力市場也有空間承受更多的工資增長，明年平均時薪年增可能會落在 3.25% 至 3.50% 區間。

Hatzius 在報告中寫道，經濟真的需要放緩以避免過熱，並擔心若聯準會不採取行動，通膨可能會失控。就目前而言，高盛對核心 PCE 的基礎預測為 2.3%，超過聯準會 2% 的目標區間，但仍在可容忍範圍內，但該行警告，在美國總統川普實施關稅的政策下，通膨可能會走升。



此外，Hatzius 還警告，隨著勞動力市場持續收緊，通膨可能會「顯著」攀升，而不僅是略微走高。該經濟學家表示，經濟放緩將使失業率較為穩定，第 4 季美國 GDP 增長將是較為緩和的 2.6%，然而，若此程度的放緩仍不足夠，那失業率在 2020 年可能會失衡，並使通膨失控。



高盛建議，在重新評估是否進一步升息之前，應該再升息 5 碼，比市場預期多了 2 碼，達拉斯聯準會總裁 Robert Kaplan 認為，聯準會應該在接下來升息 3 碼後，停下腳步審視情況。

聯準會 9 月底發布的利率點陣圖

另一方面，Hatzius 表示，經濟前景仍有可能受到許多地緣政治因素的影響，例如 6 日即將舉行的美國期中選舉，以及美國與中國的貿易戰。