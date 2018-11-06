普普會無望？一戰結束百年紀念會 川普：可能不會跟普丁會唔

法國總統馬克宏 11 月 4 日至 11 日起舉辦為期一週的「第一次世界大戰結束 100 週年紀念活動」，此活動的高潮在於，美國總統川普和俄羅斯總統普丁將可能在 11 月 11 日 (G20 前) 提前會面，然而，川普週一 (5 日) 卻意外表示，他可能不會與俄羅斯總統普丁舉行會議。

儘管國家安全顧問 John Bolton 此前宣布兩位領導人將在法國召開會議，但週一川普表示他「可能不會」與俄羅斯總統普丁會面，主因是他不確定該場地與時機點是否合適兩人會面。

然而，川普保證，他將會在 11 月底開始的 G20 峰會期間與普丁會面，並重申他相信改善美國與俄羅斯關係將是一件「好事」。

川普提到：「美國與俄羅斯和中國及其他所有國家打好關係是一件好事，我已經說很久了，所以我們會有很多會議，但我不確定我會在巴黎開會，可能不會！」

John Bolton 上個月表示，白宮將計劃在 11 月 11 日在巴黎舉行的活動中安排川普和普丁會面事宜。川普已經計劃前往巴黎參加慶祝活動。John Bolton 後來也提到，普丁在明年初受邀到美國華盛頓。預測新一輪普普會上，兩國領導人將討論一系列問題，包括川普要求撤出美俄中程核武條約。