智庫KDI：下修南韓今年經濟成長至2.7% 呼籲央行別升息

南韓國家智庫韓國開發研究院 (KDI) 週二 (6 日) 發布報告，因投資增長減緩、就業市場疲弱以及內需不強勁，將南韓今年 GDP 成長從 2.9% 下修至 2.7%。並同時呼籲韓國央行 (BOK) 在明年之前維持寬鬆的貨幣政策。

KDI 預測，明年南韓經濟增長將進一步從 2.7% 減緩至 2.6%。此外，KDI 將今年的通膨預測從 1.7% 下修至 1.6%，明年通膨預測則維持為 1.6%，失業率在今明兩年預計將維持在 3.9%。

南韓通膨年增率 (資料來源: tradingeconomics))

KDI 在報告中指出，南韓的經濟增長正在逐漸減弱，製造業和服務業都出現放緩情況。在需求方面，設備投資的下滑正在加速，國內需求亦出現放緩的跡象。

出口部分，出口增長主要受到半導體銷售所帶動，10 月半導體的出口值年增 22.2% 至 115.9 億美元，但其他主要的出口產品正在下滑，10 月南韓進口值攀升速度快於出口值，貿易順差數字正在被壓低。

韓國為以出口為導向的國家，若美中貿易戰持續升溫，而中國經濟增長因此放緩，對於商品需求可能將下滑，進而影響韓國出口，淨出口第 3 季對 GDP 貢獻為 1.7%。KDI 預測，南韓明年出口將增長 4.6%，比今年預期增長 8.7% 低上許多。



韓國央行在上個月將該國今年經濟增長前景從先前預測的 2.9% 下調至 2.7%，低於財政部預測值 2.9%，以及國際貨幣基金組織 (IMF)2.8% 的預測。2017 年南韓經濟擴張 3.1%，2016 年則是 2.9%。

南韓 GDP 季增數值 (%)(資料來源: tradingeconomics)

南韓明年的經常帳戶盈餘估計將達到 713 億美元，高於今年的 674 億美元。明年私人消費將增長 2.4%，而今年將增長 2.8%。然而，由於設備投資和建築相關投資仍然疲弱，明年的固定投資總額可能會下滑 1%。

由於國內外不確定性增加，經濟增長將面臨下行壓力，央行應暫緩升息，KDI 在報告中寫道，「有鑑於國內需求放緩和就業低迷的情況，消費者價格很難快速上漲，(央行) 需要維持目前貨幣政策寬鬆的立場」。

韓國央行在 10 月的貨幣政策會議決定維持主要利率不變，但釋放出信號，可能會在 11 月 30 日的會議上提升基準利率，以控制房地產價格飆漲，並減緩消費者借貸。