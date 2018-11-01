〈房產〉香港房價指數連挫2個月 業內：不會斷崖式下跌

在中美貿易戰、銀行調高房貸利率、股票市場波動夾擊下，香港房價再現回落。9 月住宅房價指數，月跌 1.4%，各類房型價格全線下挫，不但連續 2 個月下跌，跌幅更進一步加劇。但業內人士相信，香港房價不會出現「斷崖式」下滑，一旦市況回穩，購買力將重新釋放。

據香港差估署最新數據顯示，9 月住宅房價指數報 388.8，較 8 月的 394.5，下跌 1.4%，連跌 2 個月，累積跌幅 1.5%；而 9 月份的單月跌幅亦創自 2016 年 2 月以來，逾 2 年半 (近 31 個月) 最大跌幅，確認房市出現調整趨勢。

香港 9 月各類型住宅的售價指數更全線下跌。值得留意的是，代表香港逾百個指標屋苑的較受歡迎屋苑售價指數，最新報 331.1，月跌 1.3%，也連跌 2 個月，反映即使抗跌力較強的藍籌屋苑，面對整體房價踏入下跌周期時，亦難以獨善其身。

不過，回顧今年前 9 個月，房價累積漲幅仍有 10%，表現還算平穩。

萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文表示，差估署最新指數表現符合市場預期，因數據滯後，估計未來 3-4 個月房價仍有少許調整。

但他強調，房價不會出現 1997 年的「斷崖式下滑」，只是正處於「調整期」，預料今年全年住宅房價漲幅維持 10%。並預期未來 12 個月的房價將繼續調整。