陳德霖：港美利差擴大 港匯再觸弱方兌換保證機會高

香港金管局總裁陳德霖指出，近 1、2 週港幣同業拆款利率 (Hibor) 下降，與美國利差又擴大，港幣兌美元有較高機會再次觸及弱方兌換保證。

陳德霖表示，今年香港金管局在港幣匯價觸及弱方兌換保證時，共買入約 1000 億港幣賣盤，占過去流入資金 1 成，現時銀行體系結餘降至約港幣 700 億元，認為港幣利率正常化正在開始，而每當港幣利率與美元利率差距拉闊，便會出現套利活動。

香港銀行公會今 (5) 日最新 Hibor 數據顯示，各到期日較上週五 (2) 日均全線走低，隔夜報 0.44929%；1 週、2 週分別報 0.685% 及 0.80214%；與房貸利率相關的 1 個月 Hibor 報 1.04321%，2 個月報 1.725%，3 個月報 2.08179%。長天期 Hibor 方面，半年期報 2.31941%，1 年期報 2.65857%。

圖：香港銀行公會

港匯今 (5) 日最新報 7.8313 兌 1 美元，或 + 0.19%。

面對金融市場不確定性，經濟及資產市場下行風險增加。陳德霖強調，香港基調穩健，抗震能力充裕，應對經濟下行能力強，但仍要小心管理風險，應付將來可能出現的波動。

另外，金管局副總裁阮國恒表示，今年前 3 季的香港信貸增長 5.5%，年增速度顯著放緩，企業主要反映是貿易情況不確定，涉及考慮投資安排，而特定分類貸款為 0.53%，反映信貸質素仍然穩健，沒有轉壞。