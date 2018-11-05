台股盤後─尾盤神來一筆百億元大量強拉抬 收全場最高站穩5日線

台股今 (5) 日大盤開低震盪，晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 受技術侵權案遭罰 200 億美元影響，跳空跌停 10.75 元開出，造成市場縮手，大盤終場以下跌 16.78 點或 0.17% 作收，終場加權股價指數以 9889.81 點作收，全場成交值萎縮 1028.81 億元，不過最後一盤爆出 100.33 億元大量，拉抬指數終場收最高。

台股今日盤中以蘋果概念跌勢較明顯，包括大立光 (3008-TW)、可成 (2474-TW)、華通 (2313-TW)、宸鴻 - KY(3673-TW)，股價都呈現下挫走勢，玉晶光首度拿到蘋果 iPhone XR 前鏡頭供應訂單，股價終場也收黑。聯電則爆出高達 23 萬張成交鉅量收跌停，股價同創 2 年來新低價。

不過上漲個股包括宏致 (3605-TW)、元晶 (6443-TW)、穩懋 (3105-TW)、茂迪 (6244-TW) ，都上演跌深強勁反彈走勢，終場漲停作收。

證券分析師包括簡伯儀、黃漢成均指出，台股大盤跌至 9400 點後反彈表現尚未結束，以目前盤勢來看，跌深中小型股漲勢最佳，但相對 10000 點又有龐大賣壓，恐使大盤走勢來回震盪。

黃漢成指出，目前各上市、櫃公司陸續發布前 3 季財報、及 10 月營收，也將逐步在大盤反彈中牽動台股走勢。

股王大立光也將在今日收盤後發布 10 月營收，營收表現榮枯，預料將牽動台股重要指標。

台股集今日最後一盤交易中，爆出逾 100.33 億元成交值，一舉拉抬指數達 33.22 點，指數終場收 9889.81 點為今日最高，簡伯儀指出，此 100 億元拉抬指數 33.22 點的效果，也是因今日大盤投資觀望氣氛濃，才出現的拉抬效果。