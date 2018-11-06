

◆盤勢分析

1. 週二美國將進行期中選舉，美國對伊朗新一輪制裁生效， WTI 布蘭特原油期貨走跌，能源類股上漲。波克夏海瑟威罕見實施庫藏股計畫，激勵股價飆高。APPLE 受到手機銷售不佳消息影響，連續兩個交易日下滑。週一美股漲跌互見，漲跌幅介於 - 0.85 至 0.76％，美股四大指數短期震盪整理。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。

(2) 均線：支撐為 10 日線至 5 日線，壓力為 2 年線。

(3) 技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值小於 80，反彈有機會延續。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為月線附近，壓力為 122 點至季線，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值仍小於 80，反彈有機會延續。近期法人著墨較深的族群為矽晶圓、被動元件、晶圓代工、IC 設計等。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在月線並創反彈高，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，選股方向可留意半導體、蘋概、網通、PCB、工業 4.0、車用、風電、生技、金融、越概、內需、自行車等。

5.3008 大立光昨（5）日公布 10 月合併營收 52.1 億元，月減 6%，略低於市場預期。大立光表示，由於多數客戶下修訂單，11 月營收將較 10 月下滑。法人估，大立光 11 月營收衰退狀況恐高於 10 月，月減幅度可能達二位數百分比。大立光營收透露手機市場成長趨緩的隱憂。

6. 伺服器遠端控制晶片廠商信驊（5274）昨（5）日公布第 3 季財報，單季營收、淨利與每股純益都創歷史新高，累計前三季每股純益 15.19 元，逼近去年全年獲利，不過，本季受到整體大環境影響，單季業績可能較上季下滑，信驊上檔壓力為 2 年線附近。

7. 美國司法部起訴大陸晉華、台灣聯電與相關主管，共謀竊取美光商業機密，衝擊晶圓代工大廠 2303 聯電 5 日股價爆量跌停，市值蒸發 142.8 億元。聯電決議自今日起啟動 30 萬張庫藏股自救，預估動用 30 至 60 億元資金救市，此舉將有助於短線股價回穩反彈，聯電上檔壓力為 5 日線附近。

8. 金屬機殼大廠可成（2474）公布 10 月營收，受到大客戶啟動拉貨潮的激勵，可成單月營收重返新台幣百億元大關，以 128.44 億元寫下單月新高紀錄，月增率直逼 4 成。惟第三季財報受到以匯兌收益為主的業外收益銳減 65.4％影響，EPS 滑落至 8.52 元，累計可成今年前三季 EPS 達 27.33 元，可成上檔壓力為 2 年線附近。

