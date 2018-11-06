滾動熊市結束！大摩：拋售潮過了 但別幻想美股已脫離困境

經歷 10 月股災，熱門科技股和網路類股暴跌後，摩根士丹利美股首席策略師 Michael Wilson 表示，所謂的成長型股票可能仍然承受壓力。

Wilson 週日報告指出，成長型策略投資集中於持續成長較同業和廣泛市場快速的企業，但與價值型企業相比，成長型企業卻正經歷減速階段。

報告指出，「進入 11 月後，好消息是美股中的小型股和成長股上一波堅持最終暗暗受到了懲罰，滾動熊市按理說已經結束或至少完成一大半任務了，我們認同此點，但我們並不幻想已經走出困境，因為明年成長放緩且企業獲利有真正的風險。」

成長型策略所受到的衝擊以 FAANG 股的拋售潮最明顯，臉書、蘋果、亞馬遜、Netflix 和谷歌母公司 Alphabet 所組成的科技尖牙股出現懲罰性崩跌，因為投資者質疑這些公司在面臨升息和全球經濟不明確的環境下，其表現是否還能持續優於市場。

在該報告中，摩根士丹利看上的價值股包括 Baker Hughes(BHGE-US)、 Continental Resources (CLR-US)、SVB Financial Group (SIVB-US)、State Street Corp(STT-US) 和 Caterpillar (CAT-US)。

「自 7 月下旬以來，我們對價值股的偏好勝過成長股，在走跌時期，10 月成長股的表現就相較令人振奮，我們認為這示意一種更重要、更長期延續的領導性改變。

就算基準指數自 2 月修正期回復，Wilson 過去一段時間仍看跌股市，但如今他表示，股市下行可能已經吃力地結束了，但有另一個問題已慢慢浮現：利潤。

Wilson 這裡指的是，2019 年豐厚的利潤預期恐遭工資、交通成本和利率等上升而削弱，因為今年 12 月 Fed 預計就會升息，2019 年還會再升息 3 次。

因為 Fed 的 QE 退場，流通性縮減，現在 ECB 和 BOJ 逐漸縮減購債的行動成了全年焦點，上個月初這已經到了「臨界點」，這可能是 10 月股災最主要的催化劑。

「好消息是，全球資產價格現在已經反映完這項風險，但壞消息是全球央行資產負債表的成長還會再減速，且 1 月前進入負成長，我們認為這將會加劇波動性，且讓交易變得更困難。」

他預期近期內股市盤中波動劇烈「難以預測」， S&P 500 年底可能落在 2650 至 2800，基本目標為 2750，略高於目前水準。