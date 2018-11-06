〈財報〉受惠訂閱大幅成長 Pandora第三季營收超越預期

線上音樂廣播服務 Pandora(P-US) 在周一 (5 日) 發布了第三季財報，這是自 9 月份宣佈將出售給天狼星廣播公司 (SIRI-US) 以來的第一次財報。受惠於付費產品 Pandora Plus 和 Pandora Premium 的訂閱成長，訂閱營收大幅成長 49%，達 1.258 億美元。

Pandora 在第三季的總營收為 4.176 億美元，年增率 16%，超過了市場預期的 4.0129 億美元。未調整淨虧損為 1550 萬美元，或 EPS 0.06 美元。相比之下，去年同期淨虧損為 1590 萬美元或 EPS 0.06 美元。

在用戶方面，Pandora 在第三季增加了 78.4 萬名用戶，目前付費產品的總用戶數達到約 680 萬。儘管目前付費商品規模仍然小於競爭對手 Apple Music 和 Spotify，但是從整體用戶來看，活躍用戶達到 6880 萬名，總聽眾時間為 48.1 億小時。

該公司的免費產品 Premium Access 允許客戶通過觀看廣告來解鎖音樂點播，目前有超過 3200 萬名用戶使用 Premium Access。該公司的廣告營收為 2.919 億美元，比去年同期成長了 6%。

Pandora 執行長 Roger Lynch 表示:「我為過去一年取得的進步感到自豪。我們致力於通過產品創新推動用戶參與，擴展我們的內容，並增加分銷合作夥伴關係。我們還使我們的廣告技術能力成為戰略優勢，推出了 Premium Access 等新產品。同時也與 T-Mobile、AT&T、Comcast 和 Snap 等領先品牌建立合作夥伴關係。收購 AdsWizz 並推出我們的程式化音訊市場，鞏固了我們在數位音樂廣告領域的全球領導地位。」

Pandora 與天狼星廣播公司的併購預計將在 2019 年第一季度完成。

「展望未來，我對 Pandora 與天狼星的合作感到非常興奮。兩者結合將創建世界上最大的音樂娛樂公司，並為 Pandora 帶來更多資源，加速成長，並鞏固天狼星在汽車、專業知識和獨特內容方面的領導地位。」Roger Lynch 表示。

Pandora 的股價在盤後交易中上漲 2.3%。