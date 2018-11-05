【華冠投顧】明天多空選邊站

◆盤勢分析

范振鴻 分析師

●盤勢分析

大盤今天開低震盪拉尾收最高，量能只有 1030 億，但值得注意的是最後一盤除了收最高，也站上了月線，那基本上盤就還是持續在反彈波裡，而周五節目提醒過及短線反彈是否結束就看好周五的 1500 億量能低點 9817 就可以，這邊一旦被收破，大量隨即被套牢，強勢反彈結束的機會就會上升不少，而今天盤中也不斷力守此點，說明了縱使明天美國期中選舉很可能持續有大波動，但反彈還要繼續的機會還是很大，而要留意的就是 KD 已經彈過 50 接近起跌前水準，但是指數位置相對起跌點還有很大一段距離，就要留意『漲指標不漲指數』的現象，留意這並不是多頭，且後續還有修正的機率不小。

而上周起也提醒過留意券資比過高的標的不要亂空，6488 環球晶、3563 牧德、5483 中美晶很明顯持續嘎空，而盤面焦點股方面 6452 康友 - KY 則提醒大家不要亂接刀，儘管跌深有反彈的機會，但是這種狀況的標的進場承接說真的賭博的成分較高，因此不建議摸底搶反彈，而傳出利空新聞的 2303 聯電也是一樣的道理，市場標的這麼多，找不到好標的可以空手，但是千萬別手癢亂做。

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