歐股盤前─美中貿易戰疑慮再起 歐洲Stoxx 50期指下跌0.28%

鉅亨網編譯林信男 綜合外電報導 2018年11月5號15點26分

美國總統川普要求內閣草擬美中貿易協議的消息，遭白宮經濟顧問 Larry Kudlow 否認，導致貿易戰疑慮再起；今 (5) 日歐股盤前，指數期貨走跌，歐洲 Stoxx 50 期指下跌 0.28%。

台北時間週一下午 3 點 20 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.28%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.26%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.17%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.22%。

上週五，受蘋果股價重挫、美中貿易戰疑慮再起等因素影響，美股收低，中斷連 3 天漲勢；道瓊工業指數收跌 0.4%，至 25270 點；標普 500 指數收跌 0.6%，至 2723 點；那斯達克綜合指數收跌 1%，至 7356 點。

川普和習近平，預計於本月底登場的 20 國集團 (G20) 峰會期間會面，據悉，川普希望藉此機會，與中國達成貿易協議，因此已要求內閣成員，起草相關條款。

然而，白宮經濟顧問 Larry Kudlow 卻稱，川普尚未要求內閣草擬美中貿易協議；投資人對美中貿易戰可望緩解的期待，轉趨保守，市場樂觀氛圍降溫。

有部分意見認為，川普對中國釋出善意，只是期中選舉前，提振市場信心的技倆。

受上述消息影響，週一亞股走跌，截至發稿，上證綜指下跌 0.41%，深證成指下跌 0.36%；南韓 Kospi 指數跌 0.91%，日經 225 指數跌 1.55%；台股收跌 16.78 點，至 9889.81 點。